MacBook-patent toont ingebouwde hartslagmeter

Apple zoekt steeds naar vernieuwing, en een nieuw patent toont dat het overweegt om een biometrische hartslagmeter in de palmsteun van nieuwe MacBooks te verwerken. Gezondheidsfuncties zijn blijkbaar dus niet meer uitsluitend voor de iPhone en Apple Watch.

Het recent ingediende patent beschrijft een biosensor in de rechtse palmsteun die kleine lichtstralen op de huid van je pols schiet om daarna het gereflecteerde licht te meten. Deze biometrische functie zou dus niet bedoeld zijn als vervanger van de vingerafdruklezer. Het patent geeft verder weinig informatie, dus we verwachten dat de MacBooks deze sensor zouden gebruiken voor gezondheidsfuncties.

Dit is dus ongeveer dezelfde biometrische sensor in de Apple Watch 6, Samsung Galaxy Watch 4 en de beste fitness trackers die je kan vinden. Het zou echter wel de eerste keer zijn dat we een gelijkaardige functie in een laptop zien verschijnen.

Zoals steeds het geval is bij patenten, wil het niet zeggen dat deze applicaties hoe dan ook in toestellen verwerkt worden. Als je uitkijkt naar deze functie, dan kan het nog jaren duren alvorens ze in een MacBook verschijnt, als dat al überhaupt het geval is. Apple Insider haalt ook aan dat Apple eerder geïnteresseerd is om te zien hoe dit soort technologie in een palmsteun past, maar zich niet bezighoudt met de technische details en welk soort sensor ze daarvoor zouden gebruiken.

Het patent wijst ook op een van de obstakels, namelijk dat je steeds een pulserend licht hebt dat uit de palmsteun van je MacBook komt. Er zou dus van een nabijheidssensor gebruik gemaakt moeten worden om te bepalen wanneer de pols van de gebruiker dicht genoeg is om de sensor in te schakelen. Als je in het donker werkt, dan zal je dus niet steeds het licht zien opflikkeren.

De hamvraag is natuurlijk of dit soort technologie levensvatbaar is op een MacBook. De palmsteun op de laptop bevat natuurlijk wel wat plaats waar je bijvoorbeeld een hartslagmeter of dergelijke in kan verwerken. Het lijkt ons interessanter om er een stylus pad in te verwerken in plaats van een biometrische scanner. Hoe dan ook zijn we blij dat Apple ook deze ruimte niet verloren wil laten gaan.