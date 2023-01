LG's nieuwe OLED TV's krijgen een mooie audio upgrade

LG heeft aangekondigd dat zijn tv's uit 2023 voor het eerst ondersteuning gaan bieden voor DTS-audiocodecs, waaronder voor de grote Dolby Atmos-rivaal genaamd DTS:X.

Xperi, het bedrijf achter DTS:X, heeft in een persbericht onthuld dat zijn audiocodec zal worden gebruikt op LG's nieuwste OLED- en premium LCD-tv's. Later bevestigde LG Korea volgens bronnen ook tegenover FlatPanelsHD (opens in new tab) dat alle 2023 OLED-tv's (waaronder de LG C3 en LG G3) en de “QNED85 en hoger” gebruik zullen kunnen maken van de DTS, DTS:X, en IMAX Enhanced-audiocodecs. LG liet wel weten dat de ingebouwde tv-speakers zelf geen DTS:X-audio kunnen afspelen, maar dat de tv wel die data naar een extern audiosysteem kan doorsturen (die het dan kan afspelen).

Xperi’s DTS- en DTS:X-codec worden gebruikt op veel Blu-rays en bijvoorbeeld ook bij de IMAX-enhanced Marvel-films op Disney Plus. Door deze nieuwe codecs te ondersteunen, hebben LG's 2023 OLED-tv's een mooie audio-upgrade gekregen ten opzichte van hun voorgangers en hun rivalen. Dit is dus goed nieuws als je een thuisbioscoop hebt met je eigen filmcollectie op Blu-ray. Je hebt dus wel nog een van de best soundbars of een AV-ontvanger nodig om het verschil te kunnen horen, omdat de speakers zelf DTS:X niet kunnen afspelen. Het is helaas dan ook bekend dat veel tv's geen audiocodecs voor ruimtelijke audio, zoals DTS:X en Dolby Atmos, aanbieden via hun ingebouwde speakers.

Wat is DTS:X?

DTS:X is erg vergelijkbaar met een andere bekende audiocodec: Dolby Atmos. Net als Atmos probeert DTS:X een realistisch en ruimtelijk geluid te creëren, waarbij het geluid dus ook om je heen beweegt voor een beter inlevingsvermogen. Zo kan DTS:X, in combinatie met een goed audiosysteem, bijvoorbeeld bij een scène met een helikopter in een film zorgen dat het klinkt alsof de helikopter echt recht over je heen vliegt.

Net als bij Dolby Atmos krijgen specifieke objecten in de audiomix hun eigen positie in een 3D-ruimte. Het effect hangt daardoor niet af van het aantal kanalen dat je tot je beschikking hebt op jouw audiosysteem. Je hoeft geen erg specifieke setup te hebben om ervoor te zorgen dat het werkt. Je kan er van genieten als je een soundbar met drie kanalen hebt, maar in theorie bijvoorbeeld ook als je 15 kanalen hebt.

Er zijn echter wel een aantal verschillen met Atmos. Zo ondersteund DTS:X technisch gezien hogere bitrates. Dat zou voor een betere geluidskwaliteit moeten zorgen, maar Dolby claimt dat Atmos zijn bitrate efficiënter gebruikt en dat zorgt ervoor dat beide opties een vergelijkbare geluidskwaliteit bieden.

Soundbars en speakers gebruiken codecs om bepalen waar audio vandaan moet komen voor het ultieme inlevingsvermogen. (Image credit: Samsung)

Wat belangrijk is om te weten, is dat de meeste content geen ondersteuning biedt voor DTS:X én Atmos. Het is meestal één van de twee. Veel Blu-rays en 4K Blu-rays kiezen voor DTS:X, terwijl veel van de beste streamingdiensten, zoals Netflix en Amazon Prime Video alleen gebruikmaken van Dolby Atmos. Disney Plus is een van de weinige streamingdiensten die deze trend niet helemaal volgt, omdat deze wel DTS-geluid gebruikt bij de IMAX Enhanced-versies van zijn Marvel-films.

Nu LG’s tv's van 2023 DTS:X- en Dolby Atmos-ondersteuning bieden, kunnen deze tv's ervoor zorgen dat je van een nog gevarieerder en groter aanbod aan content kan genieten in de beste kwaliteit die beschikbaar is, of je nu streamt of een Blu-ray kijkt.

Onthoud dus wel dat een tv met DTS:X- en Dolby Atmos-ondersteuning niet per se deze codecs ondersteunt via de ingebouwde speakers. Zo kunnen de LG-schermen bijvoorbeeld alleen de Dolby Atmos- en DTS:X-data doorgeven aan een audiosysteem dat de codecs wel kan afspelen. Op onze lijst van de beste soundbars vind je dan ook een overzicht van meerdere soundbars met ondersteuning van één van deze audiocodecs (of beide). LG, Samsung en Sony ondersteunen (inmiddels) vaak ook DTS:X, maar Sonos nog niet.