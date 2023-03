LG's nieuwe G3 OLED wordt waarschijnlijk feller dan Samsung's QD-OLED tv's

De aankomende LG G3 OLED maakt gebruik van een Micro Lens Array-paneel om voor een hogere helderheid te zorgen. Dit heeft LG bevestigd aan TechRadar. Het komt niet vaak voor dat LG bevestigd wat voor soort OLED-paneel het gebruikt in zijn tv's en tot nu toe deed het bedrijf dan ook nogal geheimzinnig over de technologie in de G3. Nu heeft LG echter laten weten dat sommige schermgroottes (dit leggen we hieronder verder uit) van de G3 zogenaamde '3rd-gen OLED'-panelen van LG Display gaan gebruiken.

LG Display is een dochteronderneming van LG Electronics en is (zoals de naam ook impliceert) het deel van het bedrijf dat de OLED-schermen maakt. Deze OLED-schermen van LG Display worden in bijna al de beste OLED-tv's gebruikt. Deze dochteronderneming staat verder redelijk los van LG Electronics, die de tv's zelf maakt.

LG heeft de G3 al meerdere keren vertoond tijdens recente evenementen en het grootste nieuws wat we daarvan hebben meegekregen is dat de tv waarschijnlijk net zo helder of zelfs nog helderder kan worden als de Samsung S95C. Die Samsung tv zou naar verwachting de tv worden met de beste helderheid, maar als dit nieuws over de G3 klopt, dan zal die titel niet lang voor Samsung zijn. Dat toestel hebben we we al gedeeltelijk kunnen testen in onze Samsung S95C hands-on review.

De G3-modellen van 55, 65 en 77 inch lijken gebruik te maken van een Micro Lens Array-paneel (de 83-inch variant niet). Dit zijn namelijk momenteel ook de enige schermgroottes, waarvoor LG Display 4K-panelen maakt met deze nieuwe technologie. LG deelde recentelijk deze indrukwekkende resultaten uit tests met de G3 in de praktijk:

Swipe to scroll horizontally LG claimt deze helderheden aan de hand van zijn metingen van de G3 Testtype Helderheid 'HDR Vivid'-modus, 3% van het scherm 2.040 nits Gekalibreerde modus, 'HDR Cinema', 10% van het scherm 1.470 nits Gekalibreerde modus, 'HDR Cinema', 100% van het scherm 230 nits

Het is wel belangrijk om te vermelden dat de resultaten hierboven van LG zelf zijn en niet van TechRadar. Toch verwachten we dat die resultaten van 10% en 100% redelijk dicht bij onze eigen resultaten zullen zitten wanneer wij onze tests doen, want die tests doen wij normaal gesproken ook.

Het resultaat van 2.040 nits bij die HDR Vivid-modus is niet echt realistisch onder normale omstandigheden (wie koopt er nou zo'n dure tv en zet hem dan in zo'n vreemde modus), maar die 1.470 nits bij 10% van het scherm in de HDR Cinema-modus is erg vergelijkbaar (iets beter) dan de resultaten die we kregen bij dezelfde soort tests op de Samsung S95C. Die tv haalde 1.374 nits. Bij deze test wordt de piekhelderheid getest van een wit blok dat 10% van het scherm inneemt en in dit geval dus ook in een beeldmodus die filmliefhebbers misschien ook echt willen gebruiken.

Deze cijfers en de aanwezigheid van een MLA-paneel zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat de G3 een sterke concurrent wordt voor de Philips OLED+908 en de Panasonic MZ2000, die ook allebei Micro Lens Array-technologie gebruiken.

Het contrast op de LG G3 is echt enorm indrukwekkend en dat hebben we dan ook in het echt kunnen zien. (Image credit: Future)

Micro-technologie, maar macro-verbeteringen

Als je nog nooit van Micro Lens Array hebt gehoord, dan is het waarschijnlijk handig om te weten dat dit een nieuwe technologie is, waarmee de helderheid van OLED-tv's een flinke boost kan krijgen. MLA gebruikt miljarden minuscule convex-lenzen die over de pixels heen zitten om ervoor te zorgen dat de helderheid ongeveer 150% beter is dan op normale OLED-schermen.

De LG G3 OLED gebruikt 'Brightness Booster Max'-technologie samen met ‘META’: een software-algoritme voor het boosten van de helderheid. Dat is echt splinternieuwe technologie die we tot nu nog niet eerder in tv's hebben gezien. De LG G3 zal dit jaar ook de eerste tv op de markt zijn met deze technologie. Helaas gebruikt de LG C3 niet dezelfde nieuwe technologie.

De aanwezigheid van een Micro Lens Array is niet het enige dat nieuw is op de G3. De beeldverwerking is ook verbeterd door middel van onder andere 'AI Super Upscaling' om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk beeldruis ontstaat bij het upscalen van content. Ook is de 'Tone Mapping Pro'-functie verbeterd. Deze functie kan nu het beeld analyseren aan de hand van 20.000 verschillende zones om een beter contrast te creëren. Verder past de 'HDR Expression Enhancer' het contrast ook aan, aan de hand van welke delen van het beeld zich op de voorgrond en op de achtergrond bevinden.

Het scherm van de G3 OLED krijgt nog een extra boost dankzij de toevoeging van een nieuwe 'Super Anti Reflective'-coating. LG claimt dat daardoor de reflecties met ongeveer 25% worden verminderd vergeleken met de LG C2 OLED van vorig jaar. Dit is waarschijnlijk dezelfde technologie waar we ook al zo van onder de indruk waren op de Philips OLED+908, want het maakt ook deel uit van het OLED-paneel. Op andere tv's wordt dit misschien ook wel 'Vanta Black' genoemd.

Er zijn ook wat verbeteringen op het gebied van de geluidskwaliteit. De geluidskalibratie van de G3 wordt nu geoptimaliseerd voor de specifieke content die je aan het kijken bent en dankzij de 'AI Sound Pro'-functie maken de ingebouwde speakers ook gebruik van een virtueel 9.1.2-ruimtelijk geluid. Het geluid wordt zo dus ook bijvoorbeeld aangepast aan het soort film dat je kijkt. Er zit dus een verschil tussen het geluid dat je krijgt bij een actiefilm en bij een dramafilm. Verder is er nog de 'Auto Balance Control'-functie die de hoge en lage tonen een beetje balanceert, zodat het beter klinkt op de tv-speakers.

Net als andere LG-tv's die in 2023 uitkomen, zal ook de G3 OLED gedeeltelijk ondersteuning krijgen voor het 'IMAX Enhanced Audio'-format van Disney Plus. Ook is er ondersteuning voor DTS/DTS:X, maar bij deze audio-formats kan de tv alleen het signaal doorsturen naar een van de beste soundbars, want de ingebouwde speakers kunnen deze formats niet afspelen.