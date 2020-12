LG's eerste QNED Mini LED TV beschikt over tot wel 30.000 kleine LEDs

LG heeft een succesvol jaar achter de rug wat betreft OLED tv's. De Zuid-Koreaanse fabrikant is hard op weg om een van de beste producenten op de markt te worden. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwe LG CX OLED TV, die op TechRadar de Editor's Choice-award heeft mogen ontvangen. Op 28 december kondigde LG aan dat het ook de LCD-markt weer aandacht gaat schenken. De focus ligt nu op de Mini LED-technologie, wat de premium LCD tv-markt van een boost moet voorzien.

De eerste QNED Mini LED TV van LG wordt verwacht op het virtuele CES 2021 evenement, wat plaatsvindt op 11 januari. We mogen ons opmaken voor een lading aan 4K- en 8K-televisies met een maximale schermdiagonaal van maar liefst 86 inch.

Quantum TV?

QNED (quantum nano-emitting diode) schermtechnologie klinkt zeker als iets futuristisch, of op z'n minst QLED (quantum dot LED TV) maar dan fout geschreven. De nieuwe schermtechnologie zou qua naam in ieder geval voor wat verwarring kunnen zorgen bij kopers. LG is in haar berichtgeving heel duidelijk in het feit dat QNED-technologie niet het stokpaardje in de weg gaat zitten, namelijk de marktleidende OLED-modellen.

De aanstaande serie QNED tv's maken gebruik van Mini LED backlight-technologie, wat de algehele schermhelderheid en het contrast van een boost moet voorzien ten opzichte van traditionele LED tv's. Deze Mini LED-technologie komt ook naar alle waarschijnlijkheid naar de televisieserie van Samsung.

De nieuwe schermtechnologie mag dan niet zo goed zijn als OLED, toch is Mini LED behoorlijk interessant voor iedereen die momenteel een LCD tv in huis heeft. Het gebruikt veel kleinere LED's in een hogere concentratie. LG meldt dat deze nieuwe technologie bestaat uit 'bijna 30.000 kleine LED's die een ongelooflijke piekhelderheid en een contrastverhouding van 1.000.000:1 produceren in combinatie met maximaal 2.500 dimzones en geavanceerde lokale dimzones'.

Ondanks productieproblemen eerder in 2020 slaagde LG erin om een tumultueus jaar te achter zich te laten met een grote vraag naar OLED-televisies, wat het eerste winstgevende kwartaal in jaren opleverde. Met deze laatste aankondiging en veel nieuwe productlijnen die in 2021 worden gelanceerd, zullen LG-televisies in het komende jaar wellicht hun weg vinden naar meer woningen.