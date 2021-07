Komt OnePlus met een tablet in de nabije toekomst?

The OnePlus Nord CE, OnePlus' latest smartphone

We horen regelmatig geruchten over diverse Chinese smartphonefabrikanten die eraan denken om de markt van Android tablets te gaan betreden. Nu kunnen we ook OnePlus aan deze lijst toevoegen, aangezien de fabrikant het handelsmerk 'OnePlus Pad' heeft geregistreerd.

Deze ontdekking is gedaan door MySmartPrice. Het European Union Intellectual Property Office heeft nu namelijk een apparaat genaamd 'OnePlus Pad' in de lijst staan. Afgaande op de naam, hebben we hier te maken met een nieuwe tablet.

Verder is er niet veel informatie te vinden over het product. Wel wordt benadrukt dat het een vastlegging is van een handelsmerk, en dus niet een specifieke tablet. Dit kan erop duiden dat OnePlus met deze vastlegging enkel bezig is met het bouwen aan de basis van zijn tablet-serie. De release van een daadwerkelijk eindproduct laat waarschijnlijk dan nog een tijd op zich wachten.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat een toekomstige OnePlus-tablet gebruikmaakt van Android, aangezien OnePlus de software van Google ook gebruikt voor zijn smartphones.

Met deze informatie in je achterhoofd raden we je aan om niet op korte termijn een Android-tablet te verwachten van de Chinese fabrikant. Hier kan nog wel een jaar overheen gaan.

Spieken in de keuken

Hoewel een tablet van OnePlus nog even op zich laat wachten, is moederbedrijf BBK Electronics druk met het lanceren van tablets via andere merken.

Onder meer Realme heeft al een Android-tablet getoond dit jaar, en fabrikant Vivo komt naar verluidt ook snel met een eigen tablet. Technisch gezien zijn dit allemaal merken die op zichzelf staan, maar stiekem delen ze best veel hardware en andere componenten met elkaar.

Een blik op de nieuwe tablets van deze twee merken kan ons dus een beter beeld geven van wat we van OnePlus op een later tijdstip mogen verwachten. Voor nu is dat echter allemaal nog speculatie.