Zien we binnenkort LG's kleinste OLED tv ooit?

LG Display zal voor het einde van het jaar een 20-inch OLED-paneel onthullen. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor LG Electronics om zijn kleinste OLED TV (of monitor) ooit te maken.

LG Electronics heeft enkele van de beste OLED tv's in haar aanbod en maakt gebruik van beeldschermen geproduceerd door haar zusterbedrijf LG Display. Weet wel dat LG Display ook schermtechnologie ontwikkelt voor andere tv-fabrikanten zoals Samsung en Sony.

Op dit moment is de kleinste LG OLED tv de 42-inch LG C2 OLED en de kleinste OLED monitor die het bedrijf maakt, is de 27-inch LG UltraFine Display OLED Pro. Dat kan binnenkort veranderen, want LG Display vice-president Kang Won-Seok heeft onthuld dat het in 2022 nog zijn eerste 20-inch OLED-paneel zal tonen (via The Elec (opens in new tab)).

Tv of monitor, wie zal het zeggen?

Won-Seok legde niet precies uit voor welk soort apparaat de nieuwe panelen zijn bestemd. Hij zei wel dat het formaat specifiek is ontworpen om in te spelen op de grotere vraag naar "persoonlijke beeldschermen" als gevolg van de pandemie. Omdat we met z'n allen veel tijd thuis hebben doorgebracht, zowel tijdens als na het werk, groeide de vraag naar kwalitatieve monitoren en tv's.

Enerzijds bestaat de kans dat deze panelen voor een concurrent zijn, maar het zou anderzijds logisch zijn dat LG Electronics als eerste kan genieten van deze primeur. We zullen daarom niet verbaasd zijn als we later dit jaar een 20-inch LG OLED tv of OLED monitor zien.

Zoals met alle geruchten zullen we moeten afwachten op een officiële aankondiging. Als je in de markt bent voor een klein scherm, wil je misschien nog even wachten. Als LG het kleine scherm niet onthuld, dan duurt het wellicht niet lang voor een andere fabrikant dat doet.