Kan Garmin binnenkort de Apple Watch Ultra verslaan met de Epix 2 Pro?

De Apple Watch Ultra heeft er misschien wel voor gezorgd dat veel sportievelingen hun Forerunner of Fenix hebben ingewisseld, maar Garmin lijkt nu misschien terug te gaan vechten met een opvolger voor zijn meest krachtige flagship-sporthorloge, de Garmin Epix 2.

Volgens geruchten vanuit The5KRunner (opens in new tab) en Gadgets & Wearables (opens in new tab) zal er waarschijnlijk tegen het einde van mei een Garmin Epix 2 Pro verschijnen. Dit wordt voorspeld aan de hand van leaks vanuit Garmin-resellers en een aantal recente officiële documenten voor de verplichte aangifte van dit soort apparaten.

Waarschijnlijk zal de upgrade relatief klein zijn, maar een paar nieuwe features zouden dit horloge toch een nog sterkere rivaal voor de Apple Watch Ultra kunnen maken dan de huidige Epix 2 is. Ten eerste zou de Epix 2 Pro een groter display kunnen krijgen. Het gaat dan misschien om een display dat overeenkomt met het 1,4-inch AMOLED-scherm van de Garmin Forerunner 965.

Daarmee zou Garmins nieuwe horloge nog steeds iets achterlopen op de Watch Ultra met zijn spectaculaire 1,92-inch scherm (met een helderheid van 2.000 nits), maar de Epix 2 Pro kan Apple wel op andere manieren verslaan.

Bij fitnesstracking zou de nieuwe Epix bijvoorbeeld veel functies kunnen overnemen van de recentere Forerunner 965, zoals 'Training Load Ratio' en 'Running Dynamics'. Met die laatste functie kan je je hardlooptechniek bijhouden en analyseren, zonder dat je een extra sensor zoals een HRM-hartslagmonitor nodig hebt.

Helaas lijkt het er ook niet op dat de Epix 2 Pro nieuwe sensors krijgt, die we nog niet gezien hebben op zijn voorganger, de Garmin Fenix 7, maar de geruchten suggereren dat er misschien wel een zaklamp zal worden toegevoegd op het grootste model. Er zouden namelijk meerdere groottes van de Epix 2 Pro worden gelanceerd: 42 mm, 47 mm en 51 mm. De huidige Epix 2 is alleen beschikbaar in 47 mm.

Natuurlijk zijn dit nog allemaal geruchten, maar het lijkt ons waarschijnlijker dat we binnenkort een Epix 2 Pro krijgen met wat relatief bescheiden updates, dan dat we een Garmin Fenix 8 krijgen. Dat horloge verwachten we pas op zijn vroegst vanaf begin 2024.

Reken er maar wel op dat de Epix 2 Pro vrij duur zal worden. The5KRunner voorspelt bijvoorbeeld prijzen zoals 950 euro voor de versie van 42 mm, 1.050 euro voor de versie van 47 mm en 1.150 euro voor de versie van 51 mm.

Als je echt een van de meest premium sporthorloges wil, dan is er een grote kans dat er ook weer Sapphire-versies beschikbaar zullen zijn voor nog iets meer geld, wanneer de Epix 2 Pro arriveert (waarschijnlijk eind mei of halverwege juni).

Een kleine, maar veelbelovende Epix-upgrade

(Image credit: Garmin)

Terwijl Apple nu het territorium van Garmin is betreden met de Watch Ultra, hebben de beste Garmin-horloges nu ook allerlei smartwatch-features toegevoegd om ook op meer vlakken beter te kunnen concurreren en de Garmin Epix 2 Pro zou wel eens het meest krachtige horloge tot nu toe kunnen worden.

Natuurlijk zal dit horloge voor veel mensen nogal 'overkill' zijn, maar Garmin heeft ook nog steeds instapmodellen zoals de Venu 2 en de Forerunner 45 aan de andere kant van zijn line-up. Als je echter op zoek bent naar een high-end sporthorloge en je vooral veel sport in de sportschool in plaats van dat je vooral wandelt of hardloopt, dan lijkt de nieuwe Epix een goed alternatief te worden voor de Garmin Fenix 7.

We vinden de Apple Watch Ultra nog steeds een van de beste smartwatches die je kan kopen en dit is misschien ook nog steeds een betere optie als je vooral op zoek bent naar een smartwatch met een groot aanbod aan apps en een prachtig scherm.

Waar Garmin-horloges echter mee uitblinken, zijn hun diepgaande fitness-features, zoals het uitstekende 'Ochtendrapport'. De Epix 2 Pro zal waarschijnlijk beschikken over veel van dezelfde features die we ook al zagen op de Forerunner 965. Verder hebben Garmin-horloges over het algemeen ook veel meer knoppen en dat is fijner dan (bijna) alleen een touchscreen in veel fitness-scenario's. Ook kan je deze horloges aan allerlei andere trainingsapparatuur verbinden met ANT+ en Bluetooth BLE-sensors.