Garmin's ochtendrapport is echt een gamechanger

Garmin heeft het afgelopen jaar meerdere nieuwe functies toegevoegd aan zijn smartwatches en fitnesstrackers, maar bij het testen van de Garmin Forerunner 955 Solar viel vooral één functie op. Garmin's ochtendrapport is een van de belangrijkste onderdelen van de beste Garmin horloges, zoals de Forerunner- en Fenix-modellen.

Deze functie laat je weten hoe goed je de afgelopen nacht hebt geslapen, geeft je je 'Training Readiness'-score en geeft je een beeld van de huidige weerinformatie.

Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat deze functie je laat weten of je klaar bent voor een flinke outdoor-activiteit, zoals een lange hardloopsessie, en geeft aan hoe je waarschijnlijk gaat presteren aan de hand van de verzamelde gegevens (op dat moment).

In de eerste instantie kan deze functie een beetje opdringerig overkomen. Je hebt niet zo'n apparaatje nodig om je te vertellen dat je slecht geslapen hebt. Meestal weet je dat zelf ook wel als je de hele nacht wakker hebt gelegen en al van alles hebt geprobeerd om in slaap te vallen. Het voelt dan niet echt behulpzaam als je de volgende ochtend ineens een notificatie krijgt met een lage 'Body Battery'-score.

Het kan in de eerste instantie lastig zijn om de voordelen hiervan te zien en niet alleen de stressvolle of irritante kanten. Zo zei Stephanie Romiszewski (opens in new tab) van de Sleepyhead Clinic (opens in new tab) in een interview met TechRadar over fitnesstracking en slaap , dat "Ik, als slaapexpert, nooit iemand zou vragen om zijn slaap te tracken, behalve als ik een specifiek probleem zou willen oplossen en ik een specifiek plan had dat ze daarvoor konden volgen."

Het is al lastig genoeg om je te focussen op het verbeteren van (één van) je slaappatronen en als je constant allerlei gezondheidsinformatie binnenkrijgt, dan kan je soms juist een nog slechter slaappatroon creëren. Als je je door dit soort informatie namelijk steeds meer zorgen gaat maken over het feit dat je niet genoeg slaap krijgt, dan kan je ook juist door die stress nog meer wakker blijven liggen.

(Image credit: Strava)

Het kan echter wel een positief effect hebben als je er op een andere manier naar kijkt. Niet als een manier om je slaappatronen te beoordelen, maar als een manier om je workouts te plannen aan de hand van de hoeveelheid rust je hebt gekregen of hoe lang je herstelperiode was. Dat is ook meer waarvoor Garmin de functie heeft toegevoegd. We hebben na het testen van de Garmin-smartwatch ook nog andere smartwatches zoals de Samsung Galaxy Watch 5 Pro getest, maar voor hulp bij je trainingen kan je misschien toch beter van een Garmin-apparaat, zoals een Forerunner gebruikmaken. Het ochtendrapport kan namelijk heel handig zijn als je bijvoorbeeld wil trainen voor een marathon.

Als je merkt dat je Training Readiness-score nogal laag is of blijft, dan geeft dat misschien aan dat je eigenlijk een extra dag tussendoor nodig hebt om te herstellen. Het loont dus om te reageren op de statistieken die je Garmin-smartwatch je laat zien. Als je bijvoorbeeld op zaterdagochtend ziet in je ochtendrapport dat je een slechte nacht achter de rug hebt, dan is het misschien handig om het iets rustiger aan te doen tijdens het trainen en misschien iets eerder naar bed te gaan, zodat je iets beter en langer kan herstellen. Je merkt dan vanzelf de dag daarna aan de resultaten dat je beter bent hersteld. Dan kan je vervolgens ook weer intensievere oefeningen doen, waarbij je ook betere prestaties kan leveren.

Als je de data als een hulpmiddel gaat zien en niet als iets om over te stressen, dan krijg je gewoon een beter inzicht van wat jouw lichaam op bepaalde momenten nodig heeft en wat het aankan. Als je daar dan op inspeelt, kan je je trainingen optimaal indelen en zorgen dat je Training Readiness-score dus ook zo hoog blijft. We merkten na het testen van de Forerunner en vervolgens andere smartwatches, dat we deze functie erg gingen missen nadat we er gewend aan waren geraakt.

Dus, als je een Garmin Forerunner of Fenix hebt, maak dan vooral gebruik van het ochtendrapport als je wil trainen met een bepaald doel voor ogen. De functie kan je namelijk helpen bij het optimaliseren van je prestaties en je krijgt een beter inzicht van wat je lichaam nodig heeft. Wat wil je nog meer van een sport-smartwatch?