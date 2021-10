iPhone SE Plus verschijnt mogelijk nog eerder dan iPhone SE 3

Voor de komst van de iPhone SE 3 verschijnt er volgens leaker Ross Young eerst een Plus-versie van de SE: de iPhone SE Plus.

De iPhone SE (2020) is anderhalf jaar oud, waardoor het plausibel is dat er een iPhone SE 3 onderweg is. Volgens Young is dit echter (nog) niet het geval. Naar het schijnt is de iPhone SE 3 vertraagd tot 2024, waardoor het toestel nog een aantal jaar op zich laat wachten.

Als de iPhone SE 3 verschijnt, zal het naar verluidt beschikken over een groter 5,7 inch tot 6,1 inch LCD-beeldscherm. Dat is een flinke stap omhoog vanaf de 4,7 inch schermgrootte van de iPhone SE uit 2020.

Verder onthult Young niets nieuws over de toestellen. Als de schermgrootte accuraat is, betekent dit waarschijnlijk dat de nieuwe SE-versie van de iPhone over een modern design beschikt, met dunnere schermranden, maar zonder thuisknop.

Dit ligt wat meer in lijn met de iPhone 13, ten opzichte van de iPhone 8 waar de huidige iPhone SE op lijkt. Buiten dat is het mogelijk dat het om een flink toestel gaat. Het is echter niet ondenkbaar dat het design er tegen 2024 wat gedateerd uit zal zien.

We now hear the next LCD iPhone will be introduced in 2022 and called the SE Plus with the same 4.7" LCD as the 8 along with 5G. We hear the iPhone SE3 with a 5.7" - 6.1" LCD is now pushed to 2024. https://t.co/9gxiAAk8YiOctober 25, 2021 See more

Eenieder die op zoek is naar een nieuwe betaalbare iPhone hoeft ogenschijnlijk niet enorm lang te wachten. Volgens Young verschijnt er in 2022 een iPhone SE Plus. Naar verluidt beschikt dit toestel over hetzelfde 4,7 inch LCD-scherm als de iPhone SE uit 2020, maar is er 5G-ondersteuning aanwezig.

We verwachten echter meer verandering dan enkel een snellere connectiviteitsoptie. Mogelijk zit er een nieuwe chipset onder de motorkap. Young heeft hier echter niets over vermeld.

Hoewel Young het vaker bij het rechte eind heeft, hoorden we recent nog dat de volgende iPhone SE in 2022 zou verschijnen met een soortgelijk design als de iPhone XR (met 6,1 inch display). Dat staat in contrast met wat Young zegt over de iPhone SE Plus. Voorlopig kun je dit nieuws beter met een korrel zout nemen.

Analyse: we horen niet voor het eerst over een iPhone SE Plus

De meeste geruchten over een nieuwe iPhone SE focussen op de iPhone SE 3, maar het is mogelijk dat we al over de SE Plus gehoord hebben voordat de iPhone SE (2020) op de markt kwam.

Voorgaande berichten stellen dat de iPhone SE Plus over een groter scherm dan de iPhone SE uit 2020 zou beschikken. Young denkt echter dat de schermgrootte gelijk blijft.

Een groter display zou beter bij de naam passen, voornamelijk aangezien Apple voorheen ook de benaming 'Plus' hanteert bij grotere schermen, zoals bij de iPhone 13 Pro Plus. Er is nog een hoop onduidelijk over het toestel. We moeten voorzichtig zijn met aannames, totdat er meer (officieel) nieuws over de iPhone SE Plus of iPhone SE 3 naar buiten wordt gebracht.

Via Phone Arena