iPhone SE 3 kan op een verrassend moderne iPhone gebaseerd zijn

Het leek alsof de iPhone SE 3 gebaseerd zou zijn op een oudere iPhone, zoals de iPhone SE (2020) dat ook was. Een lek suggereert dat de nieuwste SE-variant gebaseerd kan zijn op een nieuwer model dan verwacht.

Volgens Chinese website MyDrivers komt de volgende ‘budget’-iPhone vroeg 2022. De telefoon heeft een LCD-display en zal gebaseerd zijn op de iPhone XR. Daarnaast wordt er ook geclaimd dat de telefoon 5G-ondersteuning, een Bionic A15-chipset en een vingerafdrukscanner aan de zijkant zal hebben.

Andere iPhones uit de SE-reeks zijn gebaseerd op oudere modellen. De iPhone SE (2020) is bijvoorbeeld een iPhone 8 met verbeterde specificaties. Dus het is geen verrassing dat de iPhone SE 3 ook op een ouder model zal lijken.

Uit eerdere geruchten bleek dat de iPhone SE 3 ook op de iPhone 8 gebaseerd zou zijn, maar mogelijk wordt de smartphone moderner dan verwacht. De plaatsing van de vingerafdrukscanner zou een unicum zijn voor Apple. De iPhone XR had dat niet.

Analyse: creatieve vrijheid

Als de iPhone SE 3 een vingerafdrukscanner aan de zijkant van het toestel heeft wordt er behoorlijk afgeweken van het ontwerp van de iPhone XR.

Dat is opvallend omdat de iPhone SE (2020) vrijwel identiek was aan de iPhone 8. Als deze leak klopt neemt Apple wat creatieve vrijheid bij het ontwerpen van hun nieuwste budgetmodel.

We zijn benieuwd naar wat er nog meer zal veranderen. De iPhone XR kwam bijvoorbeeld uit in een groot assortiment aan kleuren. De vraag is of dat ook zal zijn voor de SE-variant.

Als Apple toch bezig is met een nieuw ontwerp voor de smartphone, hopen we op meer verbeteringen. We zien graag betere kwaliteit in het display en het ontwerp van de notch. Dat waren een aantal van onze klachten van de iPhone XR.

Dit is allemaal slechts speculatie. We zullen zien waar toekomstige geruchten op wijzen.