iPhone SE 3 en iPad Air 5 online gespot, wijst op aanstaande lanceerdatum

Ben je in de markt voor een nieuwe iPhone of nieuwe iPad? Dan mag je je waarschijnlijk opmaken voor meer aanbod binnenkort. Op de website van een retailer zien we namelijk zowel de iPhone SE 3 alsook de iPad Air 5 staan.

Volgens leaker Evan Blass (via 91Mobiles) is een van de belangrijkste mobiele netwerkproviders uit Azië bezig met het maken van testpagina's voor een nieuw iPhone SE-model en een nieuwe iPad Air.

De beelden hieronder zijn afkomstig van diezelfde testpagina. Het lijkt hier echter om placeholders te gaan met afbeeldingen van oudere modellen.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: 91Mobiles) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: 91Mobiles)

Het feit dat deze pagina's worden gebouwd, wijst er wel op dat de iPhone SE 3 en iPad Air 5 op termijn verwacht mogen worden.

We kunnen zelfs iets specifieker zijn dan dat. Apple houdt op 8 maart een event. De timing van dit gerucht zorgt ervoor dat we sterk het vermoeden hebben dat Apple deze twee producten (en waarschijnlijk zelfs meer) uit de doeken doet op 8 maart. Een eerder gerucht benoemt dit namelijk ook. We weten het nog altijd niet honderd procent zeker, maar met nog minder dan een week te gaan komen we er snel achter.

Analyse: wat mag je verwachten van de iPhone SE 3 en iPad Air 5?

Hoewel nog niets is bevestigd, gaat het gerucht rond dat de iPhone SE 3 ondersteuning krijgt voor 5G. Dat zou het de goedkoopste iPhone met 5G van dit moment maken.

We verwachten verder dat er een A15 Bionic-chipset onder de motorkap zit, dezelfde processor als bij de iPhone 13-serie. Het design en het display blijven waarschijnlijk gelijk aan zijn voorganger, de iPhone SE 2020. Dat betekent dat je gebruik kunt maken van een 4,7 inch display met brede randen. Daarnaast is er een fysieke homeknop met Touch ID. Op de biometrische inlogmethode die Apple Face ID noemt moet je waarschijnlijk niet rekenen.

Voor de iPad Air 5 rekenen we ook op de toevoeging van 5G en de krachtigere Bionic A15-chipset, alsook een 12MP-groothoekcamera aan de voorzijde. Het 10,9 inch scherm en design van het vorige model blijft waarschijnlijk intact. Deze nieuwe producten lijken dus vooral binnen de behuizing te worden voorzien van een upgrade.