iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020: drie manieren waarop de nieuwe iPhone zich kan verbeteren

Apple houdt op dinsdag 8 maart 2022 zijn Peek Performance-evenement. De fabrikant uit Cupertino, Californië laat dan waarschijnlijk voor het eerst de iPhone SE 2022 (of iPhone SE 3) zien.

Diverse geruchten wijzen erop dat Apple plannen heeft om een nieuwe iPhone SE uit te brengen dit jaar. Gezien het feit dat zowel de iPhone SE (2016) alsook de iPhone SE 2020 in april op de markt kwamen, verwachten we een soortgelijk schema voor de nieuwe SE. Het Apple Event van 8 maart klinkt dan ook logisch.

Kun je niet wachten tot 8 maart en wil je weten wat je kunt verwachten van de iPhone SE 2022? Dan ben je hier op de juiste plek. Wij vertellen je wat de drie belangrijkste upgrades worden die je mag verwachten.

Ondersteuning voor 5G

De tijd dat 5G-ondersteuning puur voor de duurste smartphones was weggelegd, ligt inmiddels achter ons. Op de hedendaagse markt zijn er genoeg betaalbare smartphones met 5G-ondersteuning, zoals de Realme 8 5G en OnePlus Nord 2. Het is dan ook niet meer dan logisch dat Apple 5G toevoegt aan zijn goedkopere iPhone SE-lijn in 2022.

Diverse geruchten wijzen erop dat de fabrikant inderdaad 5G-ondersteuning implementeert bij de iPhone SE van dit jaar. Naar verluidt krijgt de iPhone SE 2022 de beschikking over dezelfde chipset als de iPhone 13-serie, namelijk de A15 Bionic. Niets is nog gegarandeerd, maar het stelt ons gerust dat veel verschillende bronnen dit nieuws bevestigen.

Indien er 5G-ondersteuning aanwezig is, geniet je als gebruiker van alle voordelen die 5G biedt. Het nieuwe mobiele netwerk is in potentie een stuk sneller dan 4G en 3G.

Een grotere iPhone SE Plus

De iPhone SE 2020 (Image credit: Future)

De iPhone SE-serie bestaat vooralsnog uit twee toestellen. Beide kennen een formaat dat kleiner is dan de gemiddelde smartphone vandaag de dag. Voor iedereen die hoopt op een grotere doch betaalbare iPhone SE, is er wellicht goed nieuws.

Diverse geruchten wijzen erop dat de iPhone SE 2022 in een groter formaat komt. Er zijn bronnen die beweren dat hetzelfde 4,7 inch-display aanwezig is als bij het 2020-model, maar daartegenover horen we ook berichten dat de iPhone SE met een 5,7 tot 6,1 inch-LCD-display komt.

We kijken er niet van op als Apple op 8 maart twee nieuwe iPhone SE's uit de doeken doet: een kleinere versie en een grotere. Houd je ogen dus goed open voor een tweede iPhone SE.

Face ID en AR-functies

De laatste verbetering is een opmerkelijke (als het klopt). Er gaan geruchten rond dat Face ID eindelijk geïntroduceerd wordt bij de iPhone SE-serie via het nieuwe model.

De opvolger van Touch ID biedt twee voordelen: het geldt als beveiligingsfunctie, en de SE krijgt zo ook betere ondersteuning voor augmented reality-features. Met name laatstgenoemde doet ons geloven dat Face ID echt naar de iPhone SE 2022 komt.

Het Apple Event van 8 maart heet namelijk 'Peek Performance' in plaats van 'Peak Performance' (topprestatie). Eerstgenoemde is een foutief gespeld gezegde. Het gebruik van 'Peek' (wat verwijst naar 'zien'), gecombineerd met het logo van het event (wat gezien kan worden als AR-object via een iPad of iPhone), doet ons ervan overtuigen dat er veel augmented reality aan te pas komt tijdens dit evenement.

Gezien het feit dat Face ID een intrinsiek onderdeel is van Apple's AR-inspanningen, zouden we het vreemd vinden als de technologie niet aanwezig zou zijn bij de nieuwe SE.

Voor nu is het nog afwachten geblazen. Vergeet niet om op 8 maart terug te keren naar TechRadar, als we verslag doen van het Apple Event.