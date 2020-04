iPhone SE 2020 vs iPhone 11: Apple’s goedkope toppers vergeleken

Het heeft even geduurd, maar de opvolger van de iPhone SE is eindelijk verschenen. De naam? iPhone SE officieel, maar wij houden voor het gemak iPhone SE 2020 aan.

Deze telefoon bevindt zich qua specificaties en prijs in de onderste regionen van Apple's huidige smartphone-aanbod. De nieuwe SE biedt voor een relatief betaalbare prijs een compacter alternatief aan voor de iPhone 11-serie.

De iPhone 11 was voorheen je goedkoopste optie als je zocht naar een goedkope, nieuwe iPhone. Hoe verhoudt de iPhone SE 2020 zich met de iPhone 11? Wij leggen het aan je uit.

iPhone SE 2020 vs iPhone 11 prijs en beschikbaarheid

De iPhone SE 2020 ligt vanaf 24 april in de (digitale) winkels. Pre-orders zijn te plaatsen vanaf 17 april. De adviesprijs bedraagt 489 euro voor het instapmodel met 64GB opslag. De 128GB-versie kost 539 euro, en je bent 659 euro kwijt voor de editie met 256GB.

De iPhone 11 is al een tijdje verkrijgbaar. Het instapmodel met 64GB kost je 809 euro. De variant met 128GB gaat over de toonbank voor 859 euro. Het model met 256GB kent een prijskaartje van 979 euro. Kortom: de iPhone SE 2020 is veel en veel goedkoper dan de iPhone 11.

Design

De nieuwe iPhone SE lijkt ontzettend veel op een iPhone 8. Heel vreemd is dat echter niet; de eerste iPhone SE is ook eigenlijk niet te onderscheiden van de iPhone 5S. Zo is er bij de nieuwe SE gewoon een flinke bezel aanwezig aan zowel de boven- als onderzijde (met een homeknop en Touch ID). De achterzijde is vrij standaard, met enkel een cameralens die uitsteekt in de linkerbovenhoek.

Het toestel heeft een IP67-certificering, wat wil zeggen dat het apparaat tot 1 meter diep in het water gehouden kan worden voor 30 minuten. De telefoon is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en rood.

De iPhone 11 komt daarentegen met een schermvullend display, zij het met een grove notch aan de bovenzijde. Aan de achterzijde vind je een camera-opzet met twee lenzen die een stukje uitsteken in de linkerbovenhoek.

The iPhone SE 2020 (Image credit: Apple)

De telefoon heeft een metalen frame, glazen achterzijde, beschikt over een IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid (maximaal 1,5 meter diep in water voor 30 minuten). De beschikbare kleurversies zijn zwart, groen, geel, paars, rood, en wit.

Over naar de afmetingen: de iPhone SE 2020 is veruit de kleinste van de twee: 138,4 x 67,3 x 7,3 millimeter en 148 gram. De iPhone 11 kent afmetingen van 150,9 x 75,7 x 8,3 millimeter en weegt 194 gram.

De iPhone SE 2020 is kleiner en lichter dan de iPhone 11, maar ziet er ook iets ouderwetser uit met zijn grove schermranden. Geen van de twee toestellen beschikt over de nog altijd handige 3,5mm ingang helaas.

Display

De iPhone SE 2020 maakt gebruik van een 4,7 inch IPS LCD-display met een resolutie van 750 x 1334 pixels (326 ppi). De iPhone 11 maakt gebruik van een 6,1 inch IPS LCD-display met een resolutie van 828 x 1792 pixels (326 ppi).

(Image credit: Apple)

De iPhone 11 heeft simpelweg een groter scherm, maar de pixeldichtheid (scherpte) is op papier hetzelfde. De maximale schermhelderheid bedraagt bij allebei de toestellen 625 nits. True Tone is de iOS-functie waarmee de witbalans wordt aangepast op jouw omgeving, en ook deze feature is bij beide apparaten aanwezig.

Geen van de telefoons kan tippen aan het superieure OLED-display van de iPhone 11 Pro, maar desondanks vinden we het display van de iPhone 11 vrij redelijk. Gezien de specificaties verwachten we hetzelfde te kunnen zeggen over de iPhone SE 2020.

Camera en batterij

De iPhone SE 2020 heeft slechts een camerasensor aan de achterzijde zitten. Het gaat om een 12-megapixelcamera met een diafragma van f/1,8. In combinatie met de ingebouwde optische beeldstabilisatie (OIS) moeten kiekjes lekker scherp blijven. Aan de voorzijde is een 7-megapixelfrontcamera met een f/2,2 diafragma.

De iPhone 11 kent een 12-megapixelcamera met een f/1,8 diafragma als primaire sensor. Verder is er een 12-megapixelgroothoekcamera met f/2,4 diafragma inbegrepen. De primaire sensor beschikt ook over optische beeldstabilisatie. Aan de voorzijde is een 12-megapixelcamera met f/2,2 diafragma. De term 'TrueDepth' in de naam verwijst naar de Face ID-schermtechnologie.

Je krijgt meer lenzen op de iPhone 11, maar de telefoons hebben dezelfde features en modi in huis, inclusief portretmodus. Het maken van video's is bij beide toestellen mogelijk in maximaal 4K met 60 frames per seconde.

(Image credit: Future)

Apple heeft nog niet gemeld wat de accucapaciteit bedraagt van de iPhone SE 2020. Het bedrijf claimt dat de nieuwe telefoon 13 uur aan videoplayback ondersteunt (of 8 uur gestreamde video's). Dat is vergelijkbaar met de iPhone 8, en daarmee haalden we in de praktijk vaak maar net het einde van de dag.

De iPhone 11 heeft een accucapaciteit van 3110 mAh en biedt 17 uur aan videoplayback (of 10 uur gestreamde video's). In onze testperiode merkten we dat de iPhone 11 het met gemak langer dan een dag volhoudt op één cyclus. De iPhone SE 2020 lijkt op dit aspect het onderspit te delven.

Wat betreft oplaadsnelheid zit er geen verschil tussen de twee; beide telefoons ondersteunen 18W-snelladen, alsook draadloos opladen.

Specs en features

Zowel de iPhone SE 2020 als de iPhone 11 maken gebruik van de Bionic A13 chipset, dezelfde chip die je ook terugvindt in de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Ook heb je bij beide modellen de keuze uit 64GB, 128GB, of 256GB aan opslagcapaciteit. De iPhone 11 kent 4GB RAM. Over het werkgeheugen van de nieuwe SE heeft Apple nog niets vrijgegeven.

Hoe dan ook zullen de telefoons elkaar in snelheidstests en dergelijken waarschijnlijk weinig ontlopen. Een groot verschil zit wel in de ontgrendelmethode; de iPhone 11 gebruikt Face ID (gezichtsherkenning), terwijl de iPhone SE gebruikmaakt van het oude vertrouwde Touch ID (vingerafdrukscanner).

Beide toestellen draaien uit de doos op iOS 13 en zullen zeer waarschijnlijk net zo lang ondersteund met updates.

The iPhone SE 2020 has a top-end chipset (Image credit: Apple)

Samengevat

De iPhone SE 2020 is dé budget iPhone waar menigeen al tijden op wacht. Qua prijs komt de iPhone 11 niet eens in de buurt, ondanks dat deze telefoon als 'betaalbare' optie gezien kan worden van de iPhone 11-serie.

Ondanks het grote verschil in prijs maakt de SE 2020 wel gebruik van dezelfde chipset, opslagcapaciteit en software. Het design daarentegen is wat gedateerd, het scherm is kleiner, en de batterijduur is hoogstwaarschijnlijk minder goed. Er is slechts één camera aan de achterzijde, en het nieuwere Face ID blijft afwezig.

Er zijn zeker de nodige opofferingen gedaan om de iPhone SE 2020 zo goedkoop op de markt te kunnen brengen, maar lang niet iedereen zal daar problemen mee hebben. Voor iedereen die houdt van de oude iPhone-vormfactor maar niet zoveel geld wil uitgeven aan de toestellen van Apple, is de SE 2020 zeker een interessante optie.