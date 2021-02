iPhone 13 (2021) releasedatum, prijs, nieuws, leaks en geruchten

Er verschijnt een nieuwe iPhone in 2021. Het gaat waarschijnlijk om de iPhone 13, al sluiten we een alternatieve term zoals de iPhone 12S niet uit. We zijn er vroeg bij met ons overzicht, aangezien de iPhone 12-reeks pas in oktober werd onthuld, maar we hebben al teveel nieuwtjes en geruchten opgevangen om je deze te ontzeggen.

De nieuwe Apple iPhones van 2021 worden waarschijnlijk rond het einde van het jaar gelanceerd, maar we horen al van meerdere bronnen wat we in de next-gen iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max mogen verwachten.

Wat houdt die informatie allemaal in? We hebben van verscheidene bronnen gehoord dat we geen grote upgrades moeten verwachten. Enkele geruchten stellen dat het bedrijf zich wil focussen op het afwerken van het ontwerp, het verbeteren van de interne specs en zelfs het implementeren van sterkere camera's.

Dit blijft speculatie en kan allemaal worden aangepast zodra Apple klaar is om zijn nieuwe smartphone te onthullen.

Hieronder vind je alles dat we tot nu toe weten over de nieuwe iPhone, waaronder onze verwachtingen rond de releasedatum van de iPhone 13, samen met een aantal zaken die we graag willen zien verschijnen in de Apple-smartphone van 2021.

Laatste nieuws Update: Het ziet er steeds meer waarschijnlijk uit dat minstens enkele iPhone 13-modellen een verbeterde groothoekcamera krijgen met een f/1,8 sluiter.

iPhone 13 releasedatum en prijs

Wanneer zal je deze next-gen iPhone kunnen kopen? We verwachten dat de releasedatum van de iPhone 13 in september 2021 valt, maar dat is nog steeds afhankelijk van de Covid-19-pandemie.

De voorbije 10 jaren heeft Apple zijn vlaggenschepen steeds vrij consistent onthuld rond het begin van september, om de smartphones 10 dagen later vrij te geven. Daar kwam in 2020 verandering in vanwege de pandemie. Het duurde vorig jaar enkele weken voordat de nieuwe iPhones in de winkel lagen.

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro werden tot oktober uitgesteld, en de andere twee toestellen - de iPhone 12 Mini en iPhone 12 Pro Max - kwamen slechts in november uit, wat naar verluidt aan het gebrek aan onderdelen voor de fabricage lag.

Als we dan toch een datum moeten kiezen, dan verwachten we dat Apple de releasedatum van de iPhone 13 terug naar september 2021 brengt, en minstens één gerespecteerd Apple-analist gaat hiermee akkoord.

Er is voorlopig nog niet veel geweten over de prijs van de iPhone 13, maar we verwachten dat hij zich op hetzelfde niveau bevindt als de iPhone 12-reeks. Deze toestellen kostten meer dan de iPhone 11-reeks van 2019, maar dat is grotendeels te wijten aan de toevoeging van 5G en enkele andere technische elementen.

Zodra we meer horen over leaks en geruchten van de prijs van de volgende iPhone zullen we ze hier vermelden.

iPhone 13 vs iPhone 12S: wat wordt de naam van de nieuwe iPhone?

De iPhone 12 Pro (links) en iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Er bestaat een kans dat de volgende iPhone niet onder de noemer iPhone 13 verschijnt. Op veel plaatsen in de wereld, waaronder de Verenigde Staten, wordt 13 nog steeds als een ongeluksgetal gezien, dus het is mogelijk dat Apple dit getal wilt overslaan voor een nieuwe iPhone.

Geruchten suggereren dat het ontwerp niet veel zal verschillen van de iPhone 12, wat kan inhouden dat het bedrijf een iPhone 12S-reeks klaarstoomt voor 2021. Dit doet Apple wel vaker als het een S-reeks introduceert in het jaar na een grote upgrade, en dat kan nu het geval zijn.

Dat wilt mogelijk zeggen dat we dus eind 2021 de iPhone 12S en iPhone 12S Pro in de rekken zien verschijnen, in plaats van de iPhone 13.

iPhone 13 leaks en geruchten

Ook al lijkt de release van de iPhone 13 nog zo ver af, toch vinden we de nodige bronnen op het web die ons al het een en ander willen vertellen over deze nieuwe serie.

Om te beginnen verwachten we vier leden in de iPhone 13-familie. Dit worden waarschijnlijk de iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max, al is dit geen garantie.

Tot 2020 focuste het bedrijf zich op slechts drie modellen, maar daar kwam bij de komst van het vierde model voor de iPhone 12 verandering in. De meeste geruchten suggereren dat dit wordt verdergezet in 2021, en als de iPhone 12 Mini goed verkoopt, dan stijgt de kans.

We verwachten een ontwerp dat niet veel afwijkt van de iPhone 12, en de schermtechnologie zal waarschijnlijk niet veel verschillen, omdat het bedrijf hier al enkele upgrades voorzag bij de iPhone 12.

Er werd gesteld dat de iPhone 12 met een hogere beeldverversing zou komen, maar dat bleek niet te kloppen. Geruchten suggereren nu dat dit in de iPhone 13 kan verschijnen, en dat zal het scherm veel vlotter laten aanvoelen bij het gamen of scrollen doorheen jouw feed op sociale media.

Deze technologie kan gelijkaardig zijn aan de tech die we in de iPad Pro-reeks hebben zien verschijnen, waarbij het mogelijk is om de beeldverversing te laten afhangen van de activiteiten waar je mee bezig bent.

Een ander gerucht ondersteunt het gerucht van de beeldverversing van 120Hz, maar suggereert dat deze technologie enkel bij twee van de vier verwachte iPhone 13-toestellen verschijnt. Dat kan betekenen dat de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max met 120Hz-schermen komen en de iPhone 13 en iPhone 13 Mini niet.

De bron van deze bewering (de Koreaanse techsite The Elec) heeft dit daarna herhaald en bevestigd. Deze website heeft ook meer details toegevoegd, en meldde dat Samsung de enige leverancier zal zijn van deze 120Hz-panelen.

De notch is ook al meerdere keren ter sprake gekomen, met enkele bronnen die beweren dat hij dezelfde grootte houdt als bij de iPhone 12, en anderen die geloven dat hij in 2021 zal krimpen. Wat er hier zal gebeuren, is nog vrij onduidelijk, maar meer bronnen stellen dat hij zal krimpen dan gelijk blijven.

Recent hoorden we ook een gerucht dat Apple minstens één iPhone 13-protoype heeft dat zonder notch komt en langs elke zijde met dikkere bezels komt ter compensatie. Wordt 2020 hiermee het laatste jaar van de iPhone notch?

Een ander leak suggereerde ook dat het bedrijf eindelijk klaar is om een vingerafdrukscanner onder het display te introduceren. Veel Android-fabrikanten hebben deze tech al op hun vlaggenschepen, en dit lek suggereert dat Apple wilt volgen.

We hebben nu al meerdere vermeldingen gezien van een in het scherm ingebouwde scanner, nu Apple dit blijkbaar overweegt als toevoeging aan Face ID.

Een bron suggereert ook dat we in 2021 de introductie zien van iPhones met 1TB aan opslaggeheugen. Dat is een opslaghoeveelheid waar het bedrijf nog niet mee heeft geëxperimenteerd bij zijn smartphones, en we verwachten wel dat dit een optie wordt bij de duurste versies van de Pro-toestellen.

Als de informatie van Prosser klopt, dan wordt het wel een van de duurste iPhones ooit, gezien de enorme hoeveelheid opslaggeheugen op een smartphone.

Volgens analist Ming-Chi Kuo, die een zeer geloofwaardige reputatie heeft als het op Apple-informatie aankomt, wordt de groothoekcamera van de iPhone 13 aangepast van een f/2,4 lens met vijf elementen naar een f/1,8 lens met zes elementen op de Pro en Pro Max.

Kuo bouwde hierop verder met een bericht dat stelt dat Sunny Optical in staat is om deze lens te voorzien (die nu volgens hem uit zeven elementen bestaat). Aangezien een bedrijf in staat is om deze te maken, stijgt de kans dat ze verschijnen.

We hebben deze wijziging qua sluitergrootte ook al vernomen van analisten bij Barclays, maar zij stellen wel dat deze upgrade op alle modellen van de iPhone 13 zal verschijnen. Dit zou tot betere prestaties in lichtarme omgevingen leiden, maar geven mogelijk ook een beperkter dieptezicht, wat minder interessant is bij de landschapskiekjes waar groothoeklenzen in uitblinken.

De analist van Barclays stelde ook dat de iPhone 13 Pro dezelfde telefoto-camera krijgt als de iPhone 12 Pro Max, wat een upgrade is van een 2x naar 2,5x optische zoom.

Er zijn ook berichten verschenen dat Apple een periscopische ccamera wil toevoegen aan een toekomstige iPhone. Dat zou tot een groter zoombereik leiden dan bij de huidige modellen, mogelijk zelfs een 10x optische zoom, zonder dat het de cameracomponenten dikker moet maken. Als we van de geruchten uit mogen gaan, bestaat de kans dat dit pas vanaf 2022 verschijnt op de iPhone 14, of zelfs latere toestellen.

Een ander bericht suggereert dat alle iPhone 13-modellen met een LiDAR-scanner komen, in plaats van enkel de Pro-toestellen zoals bij de iPhone 12-reeks. Dezelfde website heeft deze beweringen meerdere malen herhaald, maar andere bronnen stellen dat we dit met een korreltje zout moeten nemen.

Dezelfde bron heeft ook gezegd dat alle iPhone 13-modellen een sensor-shift OIS (optical image stabilization) krijgen, wat een upgrade is voor alle toestellen op de Pro Max na, die hier reeds over beschikt. De twee Pro-modellen zouden ook een grotere hoofdcamera krijgen.

Verder is er weinig nieuws over de camera's, maar we verwachten wel dat Apple zich op dit gebied zal focussen om deze smartphones te onderscheiden van de iPhone 12-reeks.

Er doen ook geruchten de ronde dat we in 2021 een poortloze iPhone te zien krijgen. Dat kan inhouden dat slechts één toestel uit de reeks zonder poorten komt, maar ook dat je slechts draadloos kan opladen. We hebben deze bewering uit meerdere bronnen vernomen, maar de meeste suggereren dat slechts één model (waarschijnlijk de iPhone 13 Pro Max) poortloos wordt.

Een Oppo-concepttoestel toont een poortloze smartphone (Image credit: Future)

Als het op de batterij aankomt, dan hebben we van analist Ming-Chi Kuo al gehoord dat de iPhone 13 mogelijk overschakelt op soft board-technologie, wat kleinere batterijen toelaat zonder dat er aan capaciteit moet worden ingeboet.

Er is ook een patent van Apple dat over een 'protective charging'-modus praat, wat ervoor zorgt dat je jouw smartphone niet overlaadt als je hem ingeplugd laat voor langere periodes (zoals 's nachts). Patenten worden echter niet altijd gebruikt, dus reken hier maar niet op.

Zoals bij elke versie het geval is, krijgen de prestaties een boost, maar we hebben ook vernomen dat de iPhone 13 met een geavanceerde vapor chamber cooling komt. We zullen ook hier mogelijk moeten wachten op de iPhone 14 alvorens deze technologie daadwerkelijk wordt geImplementeerd.

Het is ook mogelijk dat de iPhone 13 Pro-toestellen een opslaggrootte van 1TB hebben, zodat je gigantisch veel ruimte hebt voor apps, video's, foto's en meer. Dit lijkt ons eerder handig voor professionele werkzaamheden in plaats van alledaags gebruik, maar het zou naar verluidt nog slechts een prototype zijn waar Apple mee werkt.

Verwacht ook in 2021 iPhones met 5G, maar er wordt vermoed dat het bedrijf zal kiezen tussen mmWave- of sub-6-toestellen, waardoor het geld kan uitsparen.

Dat houdt in dat als mmWave-technologie niet beschikbaar is in jouw land, dat je enkel in staat zal zijn om de sub-6-versie te kopen. Apple verwerkte beide versie van de 5G-technologie in de iPhone 12, en dat zorgde, zeker in de Verenigde Staten, voor een significante prijsstijging.

Als we dan toch even bij draadloze technologieën blijven, dan hebben we ook opgevangen dat de iPhone 13 met Wi-Fi 6E-connectiviteit komt voor een nog snellere verbinding met het web en de cloud.

Dit werd eerst door analisten vermeld, en daarna met meer zekerheid herhaald, met zelfs de vermelding van de mogelijke leveranciers van de Wi-Fi 6E-tech.

Nieuwe iPhone 13: wat we willen zien

We weten slechts weinig van de nieuwe iPhone 13, maar we hebben een lijst samengesteld met zaken die we graag in het next-gen toestel willen zien verschijnen. Enkele hiervan zal je hierboven al hebben opgemerkt, en andere zijn gewoon persoonlijke voorkeuren.

1. Een grote camera-upgrade

De iPhone 12 Pro Max camera (Image credit: TechRadar)

De iPhone 12-reeks bracht enkele kleine aanpassingen aan de camera, maar het was niet de grote vernieuwing waar velen op zaten te wachten.

We verwachten / hopen dan ook op een sterk verbeterde camera in 2021. Anders zou het zomaar eens kunnen dat meerdere Android-fabrikanten dit jaar met betere cameraprestaties op de markt komen.

2. Verbeterde batterijduur

De iPhone 12 bracht geen aanzienlijke verbeteringen in de batterijlevensduur ten opzichte van de iPhone 11-reeks, dus het zou leuk zijn als Apple zich hier in de toekomst wat meer op wil toespitsen.

Dat geldt in het bijzonder voor de iPhone 12 Mini, die de slechtste batterijduur heeft van zijn reeks. Het is vaak voldoende op een dagelijkse basis, maar we willen hier toch de nodige verbeteringen in zien verschijnen.

3. Een iPhone 13 Mini

De iPhone 12 Mini (Image credit: Apple)

Dit lijkt voor de hand liggend, maar we vinden de iPhone 12 Mini leuk en we willen dit graag als een vast onderdeel van de iPhone-familie zien verschijnen.

Kleinere smartphones die even capabel zijn als de grotere vlaggenschepen komen slechts zelden voor, dus we willen graag dat Apple deze nieuwe grootte opnieuw laat verschijnen bij de iPhone 13.

4. Een prijsdaling

Dat is zeer onwaarschijnlijk voor de iPhone 13, maar na de prijsstijging van de iPhone 12 ten opzichte van de iPhone 11 hopen we toch in 2021 opnieuw een daling te zien.

Er doet een gerucht de ronde dat het bedrijf enkel de 5G-technologie zal gebruiken die relevant is voor de markt waar jij leeft, en dat kan Apple de kans geven om de prijs wat meer te drukken in sommige delen van de wereld.

5. Het einde van iPhones met 64GB

De iPhone 12 Pro begint met 128GB aan opslag (Image credit: TechRadar)

De iPhone 12 Mini en iPhone 12 zijn beide beschikbaar met 64GB opslaggeheugen, en we geloven dat dat stilaan niet meer genoeg plaats is voor een premium smartphone in 2021. Er zijn zeker consumenten die hier genoeg aan hebben, maar met alsmaar groter wordende applicaties en bestanden begint 64GB krap te worden.

We willen dat Apple in 2021 de minimale opslaggrootte van zijn toestellen optrekt naar 128GB, en daarnaast de prijzen van de varianten met een groter opslaggeheugen naar beneden haalt.

6. Een scherm met een hoge beeldverversing

Een hogere beeldverversing, wat volgens geruchten reeds op de iPhone 12 moest verschijnen, zou nog een leuke schermupgrade zijn die we graag op de iPhone willen zien verschijnen. Zo kan hij blijven concurreren met andere smartphones die er momenteel op de markt zijn.

Dit type upgrade lijkt pas relevant als je reeds met een smartphone hebt gewerkt die dit wél heeft, maar het zou hoe dan ook een merkbaar verschil geven in de iPhone-ervaring.

7. Een betere optie voor opladers

De Lightning-poort op de iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Apple besloot om bij de komst van de iPhone 12 geen opladers meer te voorzien in de dozen. Volgens Apple zal het hiermee minder e-waste (elektronisch afval) produceren. Dat mag dan misschien wel kloppen, toch is dit niet de meest klantvriendelijke manier om dat te doen.

We willen dat het bedrijf hier met een alternatieve manier op de proppen komt om opladers aan te bieden aan zij die deze nodig hebben, en zonder deze in de dozen te stoppen.

Misschien kan elke iPhone met een oplaad-voucher komen die je kan inwisselen voor een lader, maar je dat ook afraadt als je thuis reeds een manier hebt om jouw toestel op te laden?