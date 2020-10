iPhone 12 zou stiekem langverwachte functie bevatten die werkt via MagSafe

Al jaren zien we het gerucht dat Apple omgekeerd draadloos laten zal verwerken in zijn iPhones. Het moet nog officieel verschijnen, maar een nieuw document geeft nu aan dat de technologie wel in de iPhone 12 zit, maar nog niet ingeschakeld is.

Enkele Android-smartphones hebben deze functie al even. We denken hier vooral aan de Huawei P30 Pro en de Samsung Galaxy S10 Plus. Dankzij omgekeerd draadloos laden kan je andere draadloos oplaadbare toestellen opladen op de rug van deze smartphones. Dit kan ook handig zijn om de case van de Huawei FreeBuds Pro of Samsung Galaxy Buds Live op te laden bijvoorbeeld.

Zoals opgemerkt door VentureBeat redacteur Jeremy Horwitz op Twitter, tonen documenten bij de Federal Communications Commission (FCC) in de VS aan dat de nieuwe iPhone 12-modellen de mogelijkheid hebben om andere apparaten draadloos op te laden.

Waarom hebben we er dan nog niets over gehoord? Een mogelijke reden is dat Apple wacht op de volgende AirPods en dat alle toekomstige versies van de AirPods ook op deze manier opgeladen kunnen worden.

Iets voor volgend jaar

Het lijkt erop dat de nieuwe functionaliteit is gekoppeld aan MagSafe, wat Apple in de iPhone 12 heeft geïntroduceerd. Dit is een draadloze oplaadtechnologie die gebruikmaakt van magneten om stabieler en sneller op te laden.

Natuurlijk weet alleen Apple wat zijn plannen zijn, maar we weten wel dat het bedrijf het idee van omgekeerd draadloos opladen heeft bekeken dankzij enkele patentaanvragen. Wat concrete timing betreft, zien we voorlopig alleen het gerucht dat er ergens in 2021 nieuwe oortjes zullen zijn én een nieuwe HomePod. Deze nieuwe "AirPods Pro 2" zouden ook een ontwerp kunnen krijgen zonder de iconische stokjes die uit je oor hangen.

Een draadloos oplaadproduct dat blijkbaar nooit het daglicht zal zien is de AirPower mat. Er zijn nu namelijk (voor de tweede keer) geruchten dat Apple dit project heeft stopgezet omdat de technologie niet naar behoren zou werken.

Via SlashGear