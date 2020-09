iPhone 12 zou als eerste in het donkerblauw verschijnen

We verwachten dat de iPhone 12 in de komende weken wordt gelanceerd en een nieuw gerucht suggereert dat er misschien een gloednieuwe kleur is om uit te kiezen, namelijk donkerblauw.

Die claim is afkomstig van van de Taiwanese outlet DigiTimes (via MacRumors), die in het verleden al enkele juiste voorspellingen heeft gemaakt over Apple-producten. Je kunt de iPhone 11 momenteel kopen in het wit, grijs, goud, zwart, groen, geel, paars of rood, afhankelijk van het model.

Het zou de eerste keer zijn dat donkerblauw als kleur beschikbaar is op een iPhone, maar dit is niet de eerste keer dat we het horen. Een prominente tipgever noemde de kleur al in januari als optie voor de iPhone 12.

Op dat moment werd gesuggereerd dat de smaakvolle blauwe optie Midnight Green kon vervangen dat momenteel een unieke optie is voor de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max modellen. De kleur is dus misschien niet beschikbaar op de standaard iPhone 12.

(Image credit: Max Weinbach / EverythingApplePro)

De iPhone XR is nog steeds verkrijgbaar bij Apple in het blauw (naast wit, zwart, geel, koraal en rood), maar dit is een veel helderder blauw dan wat we verwachten op de iPhone 12.

Van wat we tot nu toe hebben gehoord, zal de iPhone XR uit het assortiment van Apple worden gehaald als de iPhone 12 toestellen verschijnen. De iPhone 11 Pro-modellen zullen ook verdwijnen, terwijl de iPhone 11 tegen een lagere prijs zal blijven.

Apple geeft zijn goedkopere iPhones traditioneel wel een speelsere kleurenselectie, dus het zou logisch zijn als het donkerder blauw alleen beschikbaar zou zijn op de zogenaamde iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max.

Naast eventuele kleurveranderingen, wordt verwacht dat de iPhone 12 snellere hardware, camera's met LiDAR-technologie en de toevoeging van 5G-connectiviteit zal hebben.