iPhone 12 video: beste blik op designs tot nu toe

We hebben al het nodige gezegd en geschreven over het uiterlijk van de iPhone 12, maar een nieuwe video van MacRumors geeft on de beste blik tot nu toe op de nieuwe modellen.

In de video zien we dummy-exemplaren die doorgaans verstuurd worden (door de fabrikant) naar case- en accessoiremakers, zodat zij bij de release meteen passend materiaal te koop hebben. Features spot je hier niet zo snel, maar je weet wel al een stuk beter wat er qua design op je te wachten staat.

Allereerst: ja, deze modellen hebben de vierkantige vorm die we al enkele maanden verwachten. Deze designtaal kennen we nog van de iPhone 4, en maakte ook een terugkeer bij de nieuwe iPad Pro. Hoewel in de video in kwestie niet meteen de afmetingen aan bod komen, zien we duidelijk modellen terug die in het riedeltje passen van een 5,4 inch (iPhone 12), 6,1 inch (iPhone 12 en/of iPhone 12 Pro), en een 6,7 inch (iPhone 12 Pro Max).

De video toont dat de 5,4 inch iPhone 12 qua grootte zich bevindt tussen de 4 inch iPhone SE (uit 2016) en de nieuwe iPhone SE 2020 (4,7 inch). Dankzij de minimale randen is de schermdiagonaal toch groter dan de 4,7 inch versie.

De grote iPhone 12 Pro Max met 6,7 inch display is net ietsjes groter dan de iPhone 11 Pro Max (met 6,5 inch scherm) wanneer deze bovenop elkaar geplaatst zijn.

Andere iPhone 12 features?

Er zijn nog enkele andere interessante stukjes te halen uit bovenstaande video. We zien aan de rechterzijde van de iPhone 12 Pro Max een uitsnede, wat zou kunnen duiden op een 5G-antenne. Dit zou volgens MacRumors het simkaartslot naar links verplaatsen, net onder de volumeknoppen.

Hoewel de dummy's lang niet altijd 100 procent kloppen qua design met het eindresultaat, zou het zomaar eens kunnen zijn dat twee iPhone 12-modellen metalen frames met een chromen afwerking krijgen, inclusief witte achterzijde. De derde kent een matzwart metalen frame en een glimmende achterkant.

De camera-eilanden hebben veel weg van de iPhone 11-equivalenten. De 5,4 inch-versie heeft twee sensoren aan de achterzijde, terwijl de rest van de modellen drie camera's lijken te hebben. Waarschijnlijk moeten we nog enkele maanden wachten op de officiële onthulling van de nieuwe iPhone 12-serie.