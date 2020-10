iPhone 12 Mini-naam verschijnt weer in gelekte beelden

Nu de langverwachte onthulling van de iPhone 12 bijna zover is (op het moment van schrijven is het al deze avond), hebben we al een vrij goed beeld opgebouwd van wat we mogen verwachten van de nieuwe smartphone-vlaggenschepen van Apple - samen met een hint die kregen van het iPhone 12 Mini-model van enkel dagen geleden.

Nu is er een tweede lekker opgedoken die suggereert dat de Mini-naam naar de iPhone-reeks komt, via een doos vol stickers die gepost is op Twitter door gebruiker DuanRui (zoals hieronder te zien). Je kan zien dat de kleinste 5,4-inch doos de Mini-naam draagt.

Geen van deze iPhone 12 Mini-lekken komen van echt bekende bronnen, dus we zien dit niet als een bevestiging, maar dit is een gerucht dat steeds meer aan tractie wint nu de officiële lancering steeds dichterbij komt.

Wat deze claim meer plausibel maakt, is het feit dat Apple reeds een iPad Mini en een Mac Mini heeft, dus het zou niet de eerste keer zijn dat de naam wordt gebruikt. Het kan ook gebruikers helpen in het onderscheid tussen de vier iPhone 12-modellen die we straks te zien gaan krijgen.

iPhone 12 miniiPhone 12 / 12 ProiPhone 12 Pro MaxSilicone Case Stickers pic.twitter.com/bWaFiWG9HtSeptember 25, 2020

Gebaseerd op alles dat we tot nu toe hebben gehoord, verwachten we naast de 5,4-inch iPhone 12 (Mini?) ook twee 6,1-inch modellen - de iPhone 12 Max en de iPhone 12 Pro. Als het gerucht van de Mini klopt, dan worden de twee Max-modellen gewoonweg de iPhone 12 genoemd.

Een van de verschillen tussen de twee 6,1-inch modellen wordt de camera setup. Hier hebben de Pro-modellen betere optische specificaties en een LiDAR-sensor voor een verbeterd dieptezicht en augmented reality-applicaties (zoals de iPad Pro's). Ze zullen ook een beter scherm hebben.

De premium iPhone 12 wordt dan de 6,7-inch iPhone Pro Max, wat het grootste en meest capabele toestel wordt uit deze reeks van vier smartphones. Er wordt verwacht dat ze allemaal op dezelfde A14 Bionic chipset draaien, zoals gezien in de nieuwe iPad Air 4, dus de prestaties zouden gelijk moeten zijn.

Het is een beetje verwarrend - zeker als je de iPhone SE (2020) mee in acht houdt - maar we zullen alles met plezier uitleggen van zodra Apple de smartphones vanavond officieel bekend maakt.