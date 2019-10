Volgende iPhone kan Apple-logo gebruiken als notificatielampje

De nieuwe iPhones kunnen subtiele decoraties die van kleur veranderen achteraan op de behuizing hebben, volgens een nieuwe patent van Apple. Op die manier zou het Apple-logo dienst kunnen doen als notificatielampje.

Het patent werd opgemerkt door AppleInsider en is bedoeld voor "elektronische toestellen met instelbare decoratie". In de praktijk zijn dat extra lagen bovenop de behuizing die aangestuurd worden door het besturingssysteem.

In het patent wordt ook melding gemaakt van inkomende communicatie of kalendermeldingen, die het uiterlijk van verschillende delen van de behuizing kunnen veranderen.

Lees in onze review wat de iPhone 11 allemaal kan

iOS 13.1.1 patch lost enkele software- en batterijproblemen op

Het patent geeft aan dat de toepassing van de technologie "een logo kan bevatten", wat wijst op een dynamisch Apple-logo op de nieuwe iPhones. Dat gerucht doet trouwens al jaren de ronde.

Een ware lichtshow

Dat lichtgevende Apple-logo hoeft niet noodzakelijk op een iPhone te zitten. Het patent kan voor eender welk Apple-product zijn. Denk bijvoorbeeld aan de MacBooks die jarenlang een verlicht logo op het deksel hadden tot de MacBook Pro van 2016 daar een einde aan maakte.

Tot slot gaat het hier slechts om een patent. Bedrijven vragen voortdurend nieuwe patenten aan en veel van die patenten zien we uiteindelijk nooit terug in de echte wereld. Toch zou een lichtgevend Apple-logo de nieuwe iPhone een frisse look kunnen geven. Apple gebruik intussen al drie jaar hetzelfde design voor de iPhone en een beetje verandering kan nooit kwaad.