iOS 14.4 moet betere gehoorbescherming bieden voor draadloze koptelefoons

Apple heeft de nieuwste update voor het besturingssysteem uitgebracht: iOS 14.4 is een feit. Het brengt een aantal nieuwe functies met zich mee, waaronder een functie voor het beschermen van je gehoor bij het dragen van draadloze koptelefoons.

Door te upgraden naar iOS 14.4 kan je jouw iPhone vertellen wat voor soort draadloos audio-apparaat is verbonden met jouw toestel. Bijvoorbeeld of het gaat om draadloze oortjes, een bluethooth speaker, een gehoorapparaat of een stereosysteem in je auto.

Door 'koptelefoon' te kiezen uit de opties, kan de iPhone het volume van de door jouw afgespeelde muziek monitoren en je een waarschuwing geven als het volume zo hoog staat dat het je gehoor kan schaden. De gehoorschademonitoring zelf was al beschikbaar, maar is nu dus iets uitgebreid.

De iPhone zal geen waarschuwing geven als je op hoge volumes naar bluetooth speakers luistert, aangezien je in dat geval minder snel gehoorschade op zal lopen in vergelijking met een koptelefoon.

De melding zal voornamelijk optreden bij het gebruiken van draadloze oortjes, aangezien deze 9dB harder kunnen klinken dan een over-ear koptelefoon bij hetzelfde telefoonvolume. Dat heeft te maken met hoe ver de drivers van je gehoorstelsel af zitten.

iOS 14.4 is nu verkrijgbaar om te downloaden, hiervoor moet je over een iPhone 6 of nieuwer beschikken.