Huawei gaat samenwerking aan met TomTom voor Google Maps alternatief

Met het verbod van Amerika op de technologiegigant Huawei (dat nog steeds gaande is) heeft de smartphonemaker nieuwe manieren bedacht om de voorheen Amerikaanse specificaties te vervangen, zowel hardware als software. Het meest opmerkelijke daarvan is Huawei's onvermogen om iets te gebruiken dat door Google op hun telefoons wordt gemaakt.

Maar nu lijkt het Chinese bedrijf een vervanging te hebben gevonden voor tenminste een van de belangrijkste diensten van de zoekgigant; Huawei bevestigt namelijk een Google Maps alternatief. Door een samenwerking aan te gaan met navigatiespecialist TomTom gaat het bedrijf kaarten , live verkeersinformatie en software aanbieden voor op Huawei smartphones, zo meldt Reuters.

Aangezien TomTom uit Nederland komt, is het voor Huawei mogelijk om het handelsverbod van Amerika te omzeilen.

Remco Meerstra, woordvoerder van TomTom, laat weten aan Reuters dat de deal met Huawei al een tijdje terug voltooid is, hoewel het bedrijf wilde afzien van het openbaar maken van het nieuws om onbekende redenen.

In augustus gingen er al geruchten dat Huawei bezig was met de ontwikkeling van zijn eigen Google Maps, genaamd Map Kit. Deze dienst zou realtime verkeersberichten ondersteunen en augmented reality functies.

Hoe is het nu?

Terwijl Huawei's nieuwste toestellen nog steeds draaien op Android 10, maakt een gebrek aan toegang tot Google's apps en diensten (inclusief de Google Play Store) het moeilijk de handsets ( met nieuwe codenaam die verschenen na het handelsverbod) te verkopen. Met name in regio's buiten Azië, zelfs de plekken waar ze eerder lovend werden ontvangen, zoals in Europa en Australië.

Als Huawei echt wordt gedwongen om Android helemaal te dumpen, dan hebben ze al een back-up klaarstaan. Harmony OS is een open-source besturingssysteem, dat zo is ontworpen dat het werkt met een scala aan producten als, telefoons, tv's, smartwatches, laptops en meer.