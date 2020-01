Huawei heeft miljoenen 5G smartphones verkocht in 2019

Huawei heeft onthuld dat zij 6.9 miljoen 5G telefoons in 2019 hebben verkocht, omdat de verkoop van de volgende lading aangesloten apparaten groter was dan verwacht.

Het bedrijf heeft gezegd dat de verkopen hun "meedogenloze inzet" in de ontwikkeling van 5G technologie reflecteren, waarvan gezegd wordt dat het voor meer klanten beschikbaar is dan welke andere leverancier dan ook.

Huawei heeft vorig jaar acht 5G smartphones uitgebracht; de Huawei Mate 30 Pro 5G, de Huawei Mate 30 5G, Porsche Design Huawei Mate 30 RS, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei nova 6 5G en de Huawei Mate X, net als de Honor V30 Pro en de Honor V30 van zijn dochteronderneming.

Meer over 5G: Analisten: 5G iPhone verschijnt in 2020

5G smartphone verkopen

Huawei heeft de afgelopen jaren miljarden geinvesteerd in zijn 5G onderzoek en het lijkt erop dat ze zich neer willen zetten als een van wereldleiders in connectiviteit, met zijn netwerk infrastructuur producten zoals basisstations en routers, die belangrijke onderdelen vormen van veel bestaande 5G netwerken over de hele wereld.

Dit is ondanks dat het bedrijf nog steeds verwikkeld is in een langdurend geschil met de Verenigde Staten, over zorgen dat hun technologie gebruikt zou worden voor illegale inspectie. Een claim die Huawei al langer ontkend.

Huawei is 's werelds grootste maker van mobiel netwerkapparatuur en het Chinese bedrijf heeft herhaaldelijk ontkend dat zijn apparatuur gebruikt zou worden voor spionage. Met waarschuwingen van de industrie die suggereren dat het verbieden van de Chinese telecomgigant miljarden dollars zou kosten.

Het nieuws komt vlak nadat Samsung beweert dat het ook een sterkere verkoop van 5G apparaten had dan verwacht, de Zuid-Koreaanse gigant verklaart dat het 6.7 miljoen 5G smartphones heeft verkocht in 2019.

Het bedrijf beweert dat dit cijfer meer dan de helft (53,9%) van de wereldwijde 5G markt uitmaakt, hoewel dit nu misschien nu wel in twijfel kan worden getrokken vanwege Huawei's vermeende hogere verkoopcijfers.