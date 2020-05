Grand Theft Auto uitgever heeft 93 games gepland – is GTA 6 er één van?

Grand Theft Auto uitger Take-Two Interactive heeft maar liefst 93 game releases gepland voor de komende vijf jaar, en we hopen maar wat graag dat GTA 6 er daar één van is.

Tijdens een inkomensoproep (via GamesRadar) vertelde Take-Two CEO Karl Slatoff dat de huidige line-up de sterkste ooit is van het bedrijf, maar wat mogen we precies verwachten? Volgens Slatoff 63 games die tot 'core games' behoren, 17 'mid-core of arcade' en 13 casual games.

Van de 93 spellen zijn er echter 21 exclusief bestemd voor mobiele platformen. De andere 72 worden uitgebracht op PC, consoles en streamingplatformen. Wellicht de meest interessante statistiek van deze meeting is dat de helft van deze line-up uit bestaande gametitels bestaat. Ervan uitgaande dat GTA 6 binnen vijf jaar uitgebracht wordt, verwachten we dat GTA valt in het groepje 'core games'.

"Dit is een grotere line-up dan ooit tevoren, en we hebben het hier al geruime tijd over. Onze verwachting is dat we deze snelheid willen aanhouden," zei Slatoff. "Het is echt belangrijk voor ons om op te schalen, en dit is een manier waarop we het doen. We hebben meer vleermuizen nodig.

CEO Strauss Zelnick legde uit dat de uitgever van plan is om zijn financiële resultaten glad te strijken met "een handvol of meer nieuwe belangrijke releases per jaar". En het lijkt erop dat het bedrijf gelooft dat het enkele grote successen in de pijplijn heeft.

"Met onze sterke catalogus, live dienstenaanbod en met onze jaarlijkse releases hebben we veel kracht in huis. Zelfs in een licht jaar, ook al is het niet ons doel om een licht jaar te hebben, en dan het nog beter te doen in het jaar wanneer we in staat zijn om een aantal (top)titels te lanceren. Dat is onze strategie, en zelfs beter dan dat als we het geluk hebben om een blockbuster-titel te hebben. En daar hebben we er ook een aantal van," zei Zelnick.

GTA 6 in de komende vijf jaar is aannemelijk

(Image credit: Rockstar Games)

Rockstar Games noch Take-Two Interactieve heeft officieel bevestigd dat GTA 6 in de maak is, maar vijf jaar is een zeer lange tijd in de gamewereld. We hopen de nieuwe GTA-game eigenlijk al binnen twee jaar te zien. Gezien de verwachte grootte van het spel verbaast het ons echter niet als het langer duurt dan twee jaar.

Hoewel Take-Two niet specifiek GTA 6 meldde tijdens de winstoproep, gaan we er wel vanuit dat het spel in de lijst zit. Ook houden we hoop voor een vervolg van de game Bully.

Dat spel is echter van Rockstar Games. Take-Two is de moedermaatschappij van ontwikkelaars als Private Division en 2K Games. Hoewel we mogelijk over bestaande titels zoals 2K Sport-titels (NBA bijvoorbeeld), en een nieuwe BioShock, sluiten we ook vervolgen voor L.A. Noire en Civilization niet uit.

Vooralsnog hopen we simpelweg dat het niet lang meer duurt voordat er meer informatie naar buiten komt over het meerjarenplan van Take-Two.