Gran Turismo 7 wordt overspoeld met negatieve reviews van boze fans

Gran Turismo 7 wordt op verschillende websites overspoeld met negatieve reviews na een aantal controversiële veranderingen. Op de Metacritic-pagina van de game is de score gezakt naar 1,8 uit de 10. Dat maakt Gran Turismo 7 Sony’s laagst beoordeelde first-party game op de website.

Zoals Gamespot vermeldt, hebben de nieuwste Gran Turismo 7-updates voor veel frustratie gezorgd. Spelers van de PS5-racegame waren al ontevreden over de toevoeging van microtransacties in een spel wat 70 euro kost, maar een recente update heeft het nog erger gemaakt. Het aantal credits (het in-game betaalmiddel van GT7) wat je per race krijgt is namelijk sterk verminderd, waardoor spelers meer afhankelijk zijn van microtransacties.

Daarnaast is er nog een uitgebreide onderhoudsperiode geweest waarbij de game twee dagen lang vrijwel niet te spelen was, dus de frustratie van de fans is begrijpelijk.

Kazunori Yamauchi, de maker van de Gran Turismo-reeks, heeft een statement uitgebracht waarin hij uitlegt hoe de controversiële veranderingen tot stand zijn gekomen.

“Ik wil dat spelers veel auto’s kunnen gebruiken en races kunnen proberen, ook zonder microtransacties. Tegelijkertijd zijn de prijzen van de auto’s een belangrijk middel om te laten zien hoe zeldzaam ze zijn. Dus het is belangrijk dat deze zijn gekoppeld aan prijzen in de echte wereld.”

Analyse: zit Gran Turismo 7 in de problemen?

Hoewel critici onder de indruk zijn van Gran Turismo 7, geven de Metacritic-scores een beter beeld van hoe de consumenten naar de game kijken. In het geval van GT7 is de woede grotendeels begrijpelijk.

Microtransacties zien er nooit goed uit in een game waar je al de volle mep voor moet betalen. Nu het moeilijker is om credits te farmen in bepaalde races, kan dat spelers ertoe zetten om ze te gaan kopen met echt geld.

Als je eenmaal klaar bent met de singleplayer menukaarten, zijn er niet veel manieren meer over om snel een redelijke hoeveelheid credits te verdienen. De beloningen van de online modus zijn namelijk bizar laag. Op dit moment is GT7 bijna het tegenovergestelde van Forza Horizon 5. Die game beloont spelers regelmatig met nieuwe auto’s en in-game geld.

Hoewel Gran Turismo 7 op zichzelf een uitstekende game is, hebben de meest toegewijde spelers zich op dit moment afgekeerd. Dat is nooit goed voor een serie met deze reputatie.

We hopen dat Polyphony Digital en Sony reageren op de kritiek, wellicht door de credit-beloningen weer op te schroeven.