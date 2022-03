Gran Turismo 7-update vermindert het aantal credits dat je per race ontvangt

De nieuwste update voor Gran Turismo 7 is verschenen, maar wordt niet bepaald warm onthaald door de community. De patch vermindert de hoeveelheid credits die je krijgt uitbetaald bij een race namelijk drastisch. Hierdoor moet je langer grinden om de beste wagens in de game te bemachtigen en word je als speler in de richting van microtransacties geduwd.

Credits zijn de betaalvaluta in Gran Turismo 7 waarmee je nieuwe auto's kunt kopen, alsook cosmetische voorwerpen en upgrades van componenten. Je kunt credits verdienen door races te voltooien of door ze te kopen met microtransacties, oftewel met echt geld.

De laatste update (1.07) vermindert de hoeveelheid credits die je na een race krijgt drastisch. In sommige gevallen wordt de hoeveelheid zelfs gehalveerd. Een Reddit-draadje benoemt dat een race zoals Fisherman’s Ranch nu geen 65.000, maar slechts 30.000 credits oplevert. De uitbetaling van Goodwood is gezakt van 35.000 naar 12.000 credits en Suzuka Circuit van 75.000 naar 50.000 credits.

Sommige wagens kosten slechts enkele duizenden credits, maar voor de Legendary-auto's in GT7 ben je vaak miljoenen kwijt. De Alfa Romero 155 kost 800.000 credits, de Toyota Supra GT500 1,5 miljoen credits en de Ferrari F50 maar liefst 3,3 miljoen credits.

Als je alle bolides in de game wilt verzamelen, is dat in elke Gran Turismo-game al een hele uitdaging. Door de update zal het echter nog langer duren voordat je alle benodigde credits bij elkaar hebt gesprokkeld.

Al dat grinden zorgt ervoor dat spelers sneller naar microtransacties grijpen. Je kunt deze credit-packs kopen via de PlayStation Store, maar ze zijn zeker niet goedkoop. Je hebt de keuze uit 100.000 credits (2,49 euro), 250.000 credits (4,99 euro), 750.000 credits (9,99 euro) en 2.000.000 credits (19,99 euro).

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Gezien de prijzen van de auto's in GT7 en de onderdelen om te upgraden, stapelt de hoeveelheid geld die je in de game kunt spenderen snel op. Dat is bovenop de prijs van 69,99 euro voor de game zelf. Volgens VGC zijn de microtransacties in GT7 ook een stuk duurder dan bij de vorige game, Gran Turismo Sport.

De update is echter niet enkel dramatisch, het heeft ook een probleem opgelost waardoor het vrijwel onmogelijk was voor spelers om bepaalde licentietests en missies te voltooien.

Daarnaast introduceert de patch een nieuwe Broadcast-modus voor YouTube- en Twitch-livestreamers. Je kunt deze modus instellen in de geluidsinstellingen. Alle muzieknummers die met copyright worden beschermd, zullen dan niet worden afgespeeld.