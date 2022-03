Gran Turismo 7-bug maakt missies en licentietests vrijwel onmogelijk

Een aantal licentietests en missies in Gran Turismo 7 blijken vrijwel onmogelijk te zijn om te voltooien, aangezien de nieuwste update een bug met zich meebrengt die de aanbevolen banden verandert.

Als je alles geeft om goud te halen in een van de off-road licentietests, dan kom je wellicht van een koude kermis thuis. De nieuwste GT7-update verandert de aanbevolen banden naar een totaal andere set, waardoor veel spelers online gidsen gebruiken om erachter te komen hoe ze de uitdagingen moeten halen.

Het probleem is dat deze gidsen tonen veelal hoe je de licentietests moet halen voordat de update kwam, dus deze zijn inmiddels gedateerd.

De bug heeft ook invloed op een aantal missies en circuits, het beperkt de vooruitgang van spelers tot er een fix is geïmplementeerd. Dat is met name frustrerend als je elke trofee in de game probeert te halen.

Het goede nieuws is dat de bug bekend is bij ontwikkelaar Polyphony Digital. Het bedrijf meldt op de Gran Turismo-website dat het wordt opgelost in een toekomstige update. Tot die tijd is er echter geen reden om de uitdagingen te proberen, aangezien de kans van slagen niet groot is.

De volgende licentietests, missies en circuits zijn aangetast door de bug:

Licenties

[A-8] Dirt Driving: Beginner

[IB-5] Dirt Driving: Intermediate

[IA-3] Dirt Driving: Expert

[S-5] One Lap Time Attack

Missies

The Magic Mountain - Jeep Night Safari

Beyond the Horizon - Beginner Drifting 1, American Wilderness

Rolling Stone - Beginner Drifting 2

Moby Dick - Pylon Cone Knockdown 2, Intermediate Drifting 1

Gone with the Wind - Divine moves on the Spa, Intermediate Drifting 2

- Divine moves on the Spa, Intermediate Drifting 2 The Sun Also Rises - The White Winged Beast, Expert Drifting

Circuits

Colorado Springs

Fishermans Ranch

Sardegna - Windmills

Dit is niet het enige probleem waar de game mee kampt. Sommige auto-instellingen zijn niet aan te passen en afbeeldingen gemaakt in de Livery Editor worden niet altijd correct weergegeven op de auto’s. Ook zijn er wat issues met de multiplayer-lobbies en spectator-modus. Hopelijk worden deze ook snel verholpen.

Analyse: stap maar even weg bij het stuur

(Image credit: Sony Computer Interactive Entertainment)

De verkeerde banden gebruiken lijkt misschien niet zo’n groot verschil te maken, maar wanneer je de best mogelijke tijd neer wilt zetten, zijn de ze heel belangrijk. Met name op gladde banen.

De enige oplossing voor nu is om de uitdagingen te negeren en opnieuw te proberen wanneer het probleem is verholpen. Anders staat je een frustrerende ervaring te wachten.

Gran Turismo 7 verscheen op 4 mei voor PS4 en PS5. We zijn ontzettend onder de indruk van deze nieuwe race-simulator van Polyphony Digital. Bekijk ook onze review voor ons oordeel over de game.