Google wil mogelijk opnieuw inzetten op tablets

Op gebied van tablets kent de markt slechts een handvol grote spelers. Aan de ene kant heb je Apple met zijn immens populaire iPads, en aan de andere kant heb je Samsung als koploper voor de Android-tablets. Google bracht in 2015 zelf de Google Pixel C uit, maar heeft sindsdien ook niet veel stappen ondernomen om de concurrentie bij te benen. Daar lijkt nu mogelijk verandering in te komen.

9to5Google merkte op dat Google enkele vacatures voor zijn Android-tablet-team online heeft geplaatst. Dat doet ons vermoeden dat het bedrijf wat extra beweging in de ontwikkeling van een nieuwe Pixel-tablet wil krijgen.

Bovendien verwijst een van de vacatures naar Android-tablets als "de toekomst van computing", wat een straffe uitspraak is die niet veel afwijkt van de beweringen van Apple van de voorbije jaren. Het is mogelijk dat Google ietwat jaloers is op het succes van de iPad Pro-toestellen en de concurrentie wil aangaan.

Hardware en software

Zoals 9to5Google zelf aanhaalt, lijkt deze functie zich te focussen op het bouwen van relaties met andere fabrikanten en het ondersteunen van hun pogingen om zelf Android-tablets te maken. Het is enkel het "toekomst van computing"-deel dat ons doet vermoeden dat Google zelf hardware wil uitbrengen;

"We zijn aan het werk om het volgende hoofdstuk van computing en input uit te brengen door een naadloze ondersteuning over onze platformen heen te lanceren, samen met ervaringen die nieuwe en betere manieren om creatief en productief te zijn ontgrendelen", aldus de vacature.

Chrome OS van Google kan ook op een tablet werken, maar we hebben nog niet veel toestellen van Google zelf gezien die aan deze beschrijving voldoen. Het ziet er naar uit dat Android toch het besturingssysteem blijft waar Google zich op wil focussen bij het bouwen van nieuwe tablets.

Analyse: meer tablets alsjeblieft

De laatste Android-tablet die Google ons leverde, was de Pixel C uit 2015 die inmiddels is stopgezet. In 2018 was er nog de Pixel Slate die op Chrome OS draaide, met de nodige ondersteuning voor het draaien van Android-apps.

Dit geeft ons niet de indruk dat het bedrijf graag tablets wil produceren, en we hebben al meerdere tekens gezien dat Google zijn tijd en aandacht liever in iets anders steekt. Dat vinden we best jammer, want Android-tablets kunnen best handige toestellen zijn.

We missen de Nexus 7 uit 2012 nog altijd een beetje. Deze tablets waren compact, capabel en betaalbaar. Volgens sommige parameters zijn het de meest succesvolle toestellen die Google ooit op de markt heeft gebracht. Nu Google meer moeite in zijn Pixel-smartphones steekt, vragen we ons toch af of tablets nu zullen volgen.

Een van de grootste problemen is software. Android heeft altijd al geworsteld met grotere schermen. We hopen dan ook dat de recente aankondiging van Android 12L, wat speciaal voor tablets werd ontwikkeld, nu de kloof met iPadOS wat kan dichten.