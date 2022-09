Google teaset Pixel 7 Pro kleuren met... aardappelchips?

Een van laatste belangrijke smartphones die nog in 2022 wordt gelanceerd is de Google Pixel 7 (Pro). Een reeks bizarre tweets met aardappelchips vertellen ons alvast welke kleuren er beschikbaar zullen zijn.

Google Japan heeft op Twitter en zijn eigen website de vier verschillende kleuren geplaatst, waarbij elke kleur wordt gekoppeld aan enkele chipsmaken.

#GooglePixel7 & 7 Pro で、あなたも #TeamPixel に。家族や友人と楽しめる 4 つの味の #Googleチップス を、抽選で 2,000 名様にお届け!応募期間は 9/23 (金) 18 時まで♪応募はこちら ⇒ https://t.co/bmpLwUE8TMSeptember 13, 2022 See more

Er is Hazel Onion voor de groene versie, Salty Lemon voor de limoengroene, Obsidian Pepper voor de zwarte telefoon en, onze favoriet, Snow Cheese voor de witte.

In de afbeeldingen van Google wordt de standaard Pixel 7 getoond in het zwart en limoengroen, terwijl de Pro wordt geleverd in een andere tint groen en wit. Het is niet duidelijk of dit louter ter illustratie is of dat elke telefoon alleen in die twee kleuren zal verschijnen.

Dit zijn weliswaar niet de echte namen voor de kleurenopties van de Pixel 7. Google heeft eigenlijk al eerder voedsel gebruikt om reclame te maken door de Pixel 4 te verzenden in iets dat op een doos cornflakes lijkt en de Pixel 6 opnieuw te koppelen aan chips.

Uit ons onderzoek kunnen we niet afleiden dat Hazel Onion, Obsidian Pepper of Salty Lemon echte smaken zijn van... iets. Blijkbaar is Snow Cheese in de Koreaanse keuken een kruidenpoeder gemaakt van kaas, knoflook en ui. Aangezien de teasers uitsluitend op de Japanse social media van Google zijn geplaatst, nemen we aan dat dit toeval is.

We hebben eigenlijk al veel van kleuren gezien, want Google heeft eerder dit jaar al de Pixel 7 laten zien. Wat betekenen deze nieuwe beelden dan?

Analyse: laat de teasers maar komen!

Google heeft een unieke manier om zijn smartphones te lanceren. In plaats van te zwijgen over de toestellen en vervolgens alle informatie in één klap te onthullen, heeft Google de neiging zijn telefoons te teasen.

vorig jaar toonde Google heel wat teasers voor Pixel 6, wat voor heel wat hype en media-aandacht zorgde. Daarom is het enigszins logisch dat Google die strategie in 2022 gaat herhalen, want we verwachten de Pixel 7 pas in oktober.

Naast de eerste onthulling tijdens Google IO in mei, is dit de eerste teaser voor de Pixel 7, maar dit is nog maar het begin. Als Google zijn 2021-strategie opnieuw hanteert, dan komen er nog veel meer teasers aan.

Hopelijk komen we op die manier ook meer te weten over hun fotografiemogelijkheden. Zo kunnen we van tevoren inschatten of ze hun weg zullen vinden naar onze lijst van smartphones met de beste camera's.