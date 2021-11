Google Pixel Fold in de doofpot?

Het project Google Pixel Fold is misschien gestaakt voor hij officieel is bekendgemaakt, zo maken we op uit een rapportage. Het is nog onduidelijk of de ontwikkeling tijdelijk on-hold is gezet, of dat het project permanent is gestopt.

Dat wordt subtiel naar voren gebracht in een rapport van Ross Young van Display Supply Chain Consultants . Hij haalde bronnen aan uit de toeleveringsketen, die zeiden dat Google deelbestellingen heeft geannuleerd en plannen heeft opgegeven om de opvouwbare tablet in 2021 of zelfs in de eerste helft van 2022 op de markt te brengen. Dit kan betekenen dat de Pixel Fold pas later uitkomt, maar het kan ook betekenen dat de ontwikkeling is gestaakt.

Bad news for those waiting for the Google Pixel Fold. We hear they have canceled parts orders and decided not to bring it to market as indicated in the latest DSCC Weekly Review. See blog excerpt at https://t.co/EVmWKcgi2c. @DisplaySupply pic.twitter.com/2P5lFW09PtNovember 15, 2021 See more

Waarom? Volgens de bronnen van DSCC zou Google niet geloven dat de Pixel Fold goed zou concurreren in zijn niche. Gezien de sterke resultaten van de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Samsung Galaxy Z Flip 3 die in augustus werden gelanceerd, is die redenering niet vreemd.

Analyse: een zwak jaar voor foldables – behalve voor Samsung

Dit jaar begon met een aantal spannende conceptmodellen op de CES 2021, waardoor sommigen 2021 tot 'het jaar van de rollables' uitriepen. We weten inmiddels hoe dat uitpakte: de LG Rollable stierf toen LG in april de smartphone-business verliet, en hoewel TCL diezelfde maand nog met een ambitieuze Fold N 'Roll kwam, hebben we daar tot op de dag van vandaag niets meer van gehoord.

Nadat LG de productie van smartphones heeft gestaakt, hebben we geen telefoons meer zoals de LG G8X en LG V60 die met de Dual Screens werden geleverd. Geruchten uit juni suggereerden bovendien dat de Motorola Razr 2021 ook werd geannuleerd. De eerste opvouwbare Honor zou binnenkort zijn opwachting kunnen maken, en ook Oppo zou naar verluidt in december met een opvouwbaar toestel komen. We hebben echter nog maar een maand te gaan, dus die lanceringen kunnen gemakkelijk naar 2022 rollen.

Het lijkt erop dat de Pixel werd gewaarschuwd door het wegvallen van de concurrentie, met alleen de Samsung Z Fold 3 en Z Flip 3 die dit jaar uitkwamen (en de Royole Flexpai 2, hoewel die beperkt beschikbaar is). Google zou met zijn toestellen beter moeten presteren dan de derde generatie opvouwbare apparaten van het bedrijf dat het meest ervaren is in die telefoonniche. Tel daarbij de aanhoudende problemen met de toeleveringsketen op, en het is niet vreemd dat Google op de Pixel-Fold-pauzeknop heeft gedrukt - als het bedrijf het hele project niet stiekem volledig heeft geannuleerd.