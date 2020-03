Vouwbare Royole FlexPai 2 introduceert aanzienlijke updates over de gehele lijn

De eerste specificaties van Royole's nieuwe vouwbare telefoon, de FlexPai 2, zijn onthuld. Deze tweede vouwbare smartphone van het bedrijf zou "aanzienlijke verbeteringen op alle mogelijke manieren" bevatten.

De Royole FlexPai 2 werd onthuld als onderdeel van een grotere aankondiging die zich richtte op Royole's nieuwe flexibele beeldschermtechnologie, met de nieuwe smartphone als eerste toestel.

Royole noemt zijn nieuwe schermtechnologie '3rd Generation Cicada Wing', en beweert dat de technologie "50% meer helderheid biedt en betere prestaties levert, waaronder een hoog contrast, een breed kleurengamma [en een] snelle reactietijd".

Het paneel biedt blijkbaar ook verbeterde kijkhoeken en zal "de soepelste vouwervaring in de industrie bieden, zelfs na meer dan 200.000 keer vouwen."

Dit zijn gewaagde claims, vooral als je kijkt naar het nogal dubieuze ontwerp, de bouwkwaliteit en de interface van de originele Royole FlexPai.

Royole FlexPai 2 specs

Royole heeft nog niet alle details van de nieuwe vouwbare FlexPai 2 bekendgemaakt, maar we weten wel dat uitgerust zal zijn met een 7,8-inch extern display met een 4:3 beeldverhouding.

Het zal ook voorzien zijn van een nieuw scharniersysteem dat robuuster en slijtvaster is dan dat van de vorige generatie. Hij zal blijkbaar ook "state-of-art computing, geheugen [en] structurele technologie" bevatten.

Er is op dit moment geen info over de prijs van de Royole FlexPai 2 prijs, maar we weten wel dat hij officieel zal worden gelanceerd in het tweede kwartaal (april-juni) van dit jaar. De eerste Royole FlexPai werd echter niet verkocht in de Benelux en we verwachten in feite niet dat daar verandering in komt bij zijn opvolger.

