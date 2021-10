Google Pixel 6-leak toont specs en nieuwe promobeelden

Op 19 oktober vindt de onthulling van de Google Pixel 6-reeks plaats. Er zijn de afgelopen tijd al een hoop leaks verschenen en daar komen er vandaag nog eens een aantal bij. Enkele daarvan onthullen allerlei informatie over de specs van de smartphones en andere tonen officieel promomateriaal van Google.

Het eerste stuk informatie is afkomstig van de bekende leaker @_snoopytech_. Deze deelt op Twitter een dataset voor de standaard Pixel 6. Hier zien we een schermgrootte van 6,4 inch, een resolutie van 2.340 x 1.800 pixels, 8GB RAM en 128GB intern opslaggeheugen. De afmetingen zouden naar verluidt ook 160,4 x 75,1 x 8,2 mm bedragen.

Promomateriaal

Gelukkig zijn er ook wat nieuwe beelden die de smartphone in volle glorie laten zien. Deze zijn afkomstig van de leaker Evan Blass. Hij plaatst de afbeeldingen van zowel de Pixel 6 als Pixel 6 Pro op Twitter. Hierin krijgen we de verschillende kleuruitgaves van de smartphones te zien, met daarbij enkele beelden van mensen die met de toestellen aan de slag zijn. Deze afbeeldingen zijn duidelijk bedoeld als promomateriaal. Het is dan ook interessant dat ze in deze stapel leaks verschijnen.

Het laatste beetje informatie is opnieuw afkomstig van @_snoopytech_. Hij geeft ons een trailer van dertig seconden waarin we de Google Pixel 6 Pro zien. Het toont ons twee van de verwachte functies in actie. Om te beginnen zien we Live Translate dat alles met of zonder internetverbinding kan vertalen. Daarnaast is er Magic Eraser dat je in staat stelt om met een eenvoudige druk op het scherm objecten uit foto's te verwijderen.

Hiermee heeft Google nog maar weinig waar het ons op 19 oktober mee kan verrassen. Hoe dan ook zorgen we ervoor dat je alle informatie over de release hier op TechRadar terug kan vinden.

Opinie: de terugkeer van de Pixel?

(Image credit: Future)

Het is nog zeer vroeg om iets van inschattingen te maken over de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. We moeten het stellen met de karige informatie die Google reeds over de smartphones heeft gedeeld, alsook alles dat we uit de recente leaks en geruchten mochten vernemen. Het wordt nog even afwachten tot we zelf met de toestellen aan de slag kunnen.

Voorlopig ziet het ernaar uit dat de eerste tekenen positief zijn. De Google Pixel 5 was zeker geen slechte smartphone, maar er was een algemeen gevoel dat Google weinig vooruitgang boekte met zijn toestellen. De beperkte lancering van de Pixel 5a hielp hier niet echt bij, maar we mogen natuurlijk de wereldwijde impact van de coronapandemie niet vergeten.

We vermoeden dat Google met de Pixel 6 en Pixel 6 Pro nu wel eindelijk de nodige commotie zal veroorzaken. Als we alle leaks en geruchten mogen geloven, dan ziet het ernaar uit dat de smartphones met enkele topspecs komen, voorzien van de nodige AI-functies.

Google lijkt nu ook een eigen design te hebben ontwikkeld voor zijn toestellen. Het doorlopende camerablok zal niet voor iedereen even aantrekkelijk zijn, maar brengt wel vernieuwing in een nogal stagnerende markt. Wij kunnen in elk geval niet wachten om de nieuwe Pixel-reeks in onze handen te krijgen.