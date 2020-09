Google Pixel 5 verschijnt misschien onder een lichtjes andere naam

De lancering van de Google Pixel 5 wordt verwacht voor het einde van dit jaar, maar volgens een lek zal dit onder een andere naam zijn dan de huidige. Hij zou kunnen uitkomen als de Google Pixel 5s.

Deze informatie is afkomstig van gelekte foto's die naar verluidt de smartphone tonen van Twitteraar @japonton. De afbeeldingen tonen de voor- en achterkant van het toestel, maar het belangrijkste detail is wat er te zien valt op het scherm. Het is de 'Over de telefoon'-pagina binnen het Instellingen-menu die de naam van het toestel als 'Pixel 5s' toont.

Waar kijken we nu naar? Het zou mogelijk een prototype kunnen zijn van de aankomende smartphone. Een andere verklaring is dat, gezien de mogelijkheid om de naam van het toestel aan te passen, de Twitteraar dit zelf heeft gedaan om zo valse geruchten te verspreiden.

Het is echter de combinatie van de afbeelding van de smartphone, die een toestel toont dat we nog niet hebben gezien, met het menu dat het mogelijk maakt dat de Google Pixel 5 toch de Pixel 5s is.

Waarom zou Google dit doen?

Así es el ... Pixel 5S.#leaks #googlepixel5 #pixel5 #Android11 #androidR pic.twitter.com/3EN4acC0wNSeptember 9, 2020

Indien dit klopt, dan is het nog niet helemaal duidelijk waarom Google de 's' zou toevoegen aan de naam van de Pixel 5. Er kunnen een paar redenen zijn, maar geen daarvan is echt overtuigend.

Misschien zou Google de naam willen veranderen om de toestellen te kunnen onderscheiden van de meer betaalbare Pixel A-reeks, zoals de Pixel 4a. Samsung maakt hier al wel langer gebruik van een 'S' voor zijn high-end-toestellen en een 'A' voor de meer budgetvriendelijke, dus Google zou hier wel eens van diefstal beschuldigd kunnen worden.

Het is ook mogelijk dat er een gloednieuwe reeks van Google Pixel-toestellen in het verschiet ligt. In dat geval is het geen Google Pixel 5, maar wel een spin-off net zoals de Pixel 5a waarschijnlijk zal worden.

Voorlopig kunnen we enkel gokken en willen we nog geen harde conclusies trekken, zeker omdat Google het bestaan van de Google Pixel 5s nog niet heeft bevestigd. Het zou dus makkelijk om een overtuigende vervalsing kunnen gaan. Van zodra er echter meer informatie over beschikbaar is, dan kan je daarvoor bij ons terecht.