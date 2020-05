Google Pixel 4a XL leak: zo had het 'geannuleerde' toestel eruitgezien

Mocht de Google Pixel 4a eindelijk verschijnen dit jaar, dan wordt het naar verluidt de eerste Google-telefoon die niet wordt uitgebracht met een XL-variant. Die informatie is afkomstig van meerdere betrouwbare bronnen. Heel nieuw is die info niet. Wel nieuw is dat er alsnog mensen aan de slag zijn gegaan met het maken van Pixel 4a XL renders.

De hieronder getoonde foto's zijn afkomstig van hoesjesmaker Pigtou. Deze fabrikant maakt er een gewoonte van om details over toestellen te lekken, en ook de Pixel 4a XL is niet veilig voor het bedrijf.

Het is het vermelden waard dat er geen officiële bevestiging of iets dergelijks is of we écht geen PIxel 4a XL krijgen, maar de voortekenen zijn in ieder geval niet positief.

EXCLUSIVE: The complete look of cancelled Google Pixel 4a XL (based on leaked prototype) and comparison with upcoming #Pixel4a#googlepixelThanks to collaboration with @xleaks7 pic.twitter.com/6SmYmYTCIzMay 28, 2020

De Google Pixel 4a XL renders komen overeen met wat we verwachten van de Pixel 4a. Zo is er ook een cameragat aanwezig in het display, een vingerafdrukscanner aan de achterzijde, en een camera-eiland wat veel lijkt op die van de iPhone 11. Het grootste verschil is ogenschijnlijk de grootte, en dat is iets wat in renders lastig uit te drukken is.

Hoewel de 4a XL waarschijnlijk niet op de markt komt, kunnen de renders ons wel meer vertellen over de eigenschappen van het reguliere model. Zo lijkt er een 3,5mm ingang inbegrepen te zijn in de XL. We verwachten deze ook in de gewone Pixel 4a.

We raden je aan om deze renders met een korrel zout te nemen. Pigtou heeft vooralsnog geen superieur track record op zijn naam ,waardoor het onduidelijk is in hoeverre we hen serieus moeten nemen.

Waarom komt er (waarschijnlijk) geen Pixel 4a XL?

Het is momenteel niet helemaal duidelijk waarom er geen Pixel 4a XL op de markt komt. Officieel is er nog niets geannuleerd, maar het flinke aantal leaks die dit bevestigen, doet ons het ergste vermoeden.

Op de vraag waarom kan er wellicht gekeken worden naar de populariteit van andere telefoons van Google. Wellicht dat de Pixel 4a XL bij de release bijna dezelfde prijs heeft als de Pixel 4, die ontzettend in prijs is gezakt de afgelopen maanden, en dat komt echt niet omdat de telefoon zo goed verkocht wordt.

We verwachten dat de Pixel 4a verschijnt in juli. Of er dan ook meer dan één smartphone uit de doeken wordt gedaan, wagen we te betwijfelen.

Via GSMArena