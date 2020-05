'Google Pixel 4a klaar om verscheept te worden, toch uitgesteld'

Een nieuwe dag, een nieuw gerucht rondom de Google Pixel 4a. Het meest recente nieuwtje is dat de telefoon van Google klaar is om verscheept te worden, maar vanwege de huidige conditie van de markt hier nog mee wacht tot juli.

Met 'conditie van de markt' wordt zeer waarschijnlijk gedoeld op het feit dat consumenten momenteel niet meteen denken over het aanschaffen van een nieuwe smartphone. Dit nieuwe gerucht suggereert dat de telefoon in mei al klaar was om aangekondigd te worden, maar het coronavirus de hele agenda overhoop gooide. Volgens Jon Prosser is de nieuwe releasedatum nu 6 augustus.

De Pixel 4a verschijnt op de markt in de kleur 'Just Black', waarna op 1 oktober een 'Barely Blue' variant op de markt moet komen, zo vervolgt Jon op Twitter.

De uitgestelde tijdlijn geldt niet alleen voor de Pixel 4a. Ook de Google Pixel 5 releasedatum is naar verluidt verschoven.

Pixel 4aI’m confused too, but here’s what I know 👇Timelines got pushed due to market conditions - not due to supply chain. Units are ready to ship.Announcement July 13Market launch“Just Black” - August 6th“Barely Blue” - October 1stPixel 5 likely pushed back, also. https://t.co/d6QLtKzxSBMay 21, 2020

Google Pixel 4a release verder en verder weg

We hadden in eerste instantie geruchten gehoord dat de Google Pixel 4a-lanceringsdatum werd vooruitgeschoven sinds de bekendmaking dat Google IO 2020 geannuleerd werd. Eerst was het eind mei, en vervolgens begin juni - zogenaamd om samen te vallen met de release van de eerste Android 11-ontwikkelaarsbèta.

Gezien het gebrek aan informatie, vermoedden we dat deze vertragingen kwamen door de uitbraak. Wellicht in de productie of de logistiek, maar als dit laatste lek waar is, is het misschien gewoon Google die probeert te spelen met een markt die waarschijnlijk niet zo enthousiast is om zijn nieuwe handsets te kopen vergeleken met 'normale omstandigheden'.

Het uitstellen van de Pixel 4a geeft de concurrentie meer tijd om zich te verschansen in de telefoonmarkt van het middensegment, met als absoluut hoogtepunt de iPhone SE 2020 die verscheen in april. En als het terugschuiven van de meer betaalbare telefoon van Google betekent dat het de release van zijn vlaggenschip Pixel 5 moet terugschuiven, wel, dan is dat niet het beste nieuws voor de tech gigant.

Covid-19 zal er waarschijnlijk voor zorgen dat andere telefoons met geplande 2020-lanceringen verder in het jaar of begin 2021 pas uit de doeken worden gedaan, en dat kan een groot voordeel geven aan telefoons die de markt al hebben geraakt - zoals de Samsung Galaxy S20, OnePlus 8 Pro, en natuurlijk de iPhone SE 2020.