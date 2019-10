Google Pixel 4 90Hz-display werkt lang niet altijd

Op het Made by Google-evenement in de Verenigde Staten toonde de technologiefabrikant met gepaste trots haar nieuwe apparatuur. Naast de Google Nest Wifi, Nest Mini, én natuurlijk de nieuwe Pixel 4-serie.

Laatstgenoemde apparaten stalen zoals verwacht de show. Zoals we inmiddels gewend zijn van Google, zit het met het camerawerk wel snor. Helemaal nieuw is het 90Hz-display dat zowel in de reguliere Pixel 4 als de Pixel 4 XL verwerkt zit.

Reguliere smartphoneschermen houden een ververssnelheid van 60Hz aan. Google volgt het voorbeeld van onder meer OnePlus met de OnePlus 7T en 7T Pro, wat resulteert in een soepelere weergave. Je merkt het misschien niet meteen, maar leg maar eens een 'gewone' smartphone naast de Pixel 4 als je aan het scrollen bent.

Vanaf vandaag weten we echter dat je alleen een verschil ziet als de schermhelderheid van de Pixel 4 boven de 75 procent is ingesteld. Redditor OrganicNebula merkte dat zijn Pixel 4 een stuk minder vloeiend beelden weergaf bij een lagere schermhelderheid.

XDA nam vervolgens de proef op de som, en wat blijkt? De Pixel 4 is inderdaad door Google ingesteld om enkel boven een schermhelderheid van 75 procent een ververssnelheid van 90Hz aan te houden.

Deze beperking is nergens door Google vermeld, maar kan wel grote gevolgen hebben voor de batterijduur; heb je constant een felle schermhelderheid ingesteld, dan zal deze relatief sneller dan je gewend bent de accu leegtrekken. Een feller scherm slurpt van zichzelf al meer, en een ververssnelheid van 90Hz vergroot dit effect alleen maar.

Misschien nog wel het meest opvallende aan deze hele saga is het feit dat Google nooit ook maar iets heeft gemeld over deze beperking van de Pixel 4. De kleine broer heeft dan ook een significant nadeel ten opzichte van de Pixel 4 XL.

Kind of related, but if you want to create a Quick Settings tile to toggle the Pixel 4's Force 90Hz display, all you (an app developer, CC @joaomgcd) need to do is change the value of Settings.System.min_refresh_rate to 90 (force 90Hz) or null (disable force 90Hz.)October 23, 2019