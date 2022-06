God of War: Ragnarök komt mogelijk in november uit

Recente berichtgeving hint op een release in 2022 voor God of War: Ragnarök.

Het bericht is afkomstig van Jason Schreier, een journalist van Bloomberg (opens in new tab). Volgens Schreier zijn er drie bronnen die de ontwikkeling van de game volgen die zeggen dat de game onderweg is naar een release in november. Twee van deze bronnen zeggen vervolgens dat de aankondiging van deze releasedatum later in de maand juni volgt.

Volgens Schreier was het oorspronkelijk de bedoeling om in september uit te brengen. Toch besloot Santa Monica Studio om dit op te schuiven naar november. Voor het publiek staat er een releasemoment in 2022 gepland, wat grotendeels door een vertraging intern komt. Een aankondiging voor een vertraging van twee maanden is niet nodig, in tegenstelling tot de vorige keer toen de game niet in 2021, maar in 2022 werd geplaatst.

Schreier meldt zelf nog dat november ''nu in deze week'' het doel is. Niks staat 100% vast als het gaat om de ontwikkeling van games en interne releasedata. Zelfs als God of War: Ragnarök momenteel doelt op een november-release is dat geen garantie op een definitieve releasedatum.

God of War: Ragnarök heeft voor nu een release ingepland staan in 2022. Wanneer deze uitgebracht wordt is de game exclusief op PS4 en PS5 te spelen.

Analyse: volop speculatie

De berichtgeving komt middenin een periode vol speculatie en geruchten rondom de God of War: Ragnarök-releasedatum.

Recent nog berichtte (opens in new tab) het Twitter-account PlayStation Game Size dat de placeholder releasedatum van 30 september naar 31 december werd verplaatst. Hierdoor ontstonden vermoedens dat de release in het vierde kwartaal werd geplaatst (tussen oktober en december 2022). De maand november valt daar ook in.

Er waren geruchten (via GamesRadar (opens in new tab)) dat de game mogelijk tijdens Summer Game Fest (opens in new tab) werd gepresenteerd tijdens de opening night-stream op 9 juni. Dit bleek echter niet het geval. De stilte rondom de game creëert twijfels of de God of War: Ragnarök mogelijk toch naar 2023 wordt verplaatst. Gamereactor (opens in new tab) meldde dat ''verschillende Europese bronnen'' die suggestie gaven.

Schreier reageerde op deze berichten in een post op ResetEra (opens in new tab). ''Het is moeilijk om een definitieve ja of nee te bewijzen. Maar ''Iemand Die Het Uit Goede Bronnen Kan Weten vertelde me dat ze niks hadden gehoord over een verplaatsing naar 2023, net als Iemand Anders Die Het Ook Kan Weten.''

Het voelt alsof de tijd rijp is voor een aankondiging van de releasedatum. Volgens de berichtgeving van Bloomberg zou deze dus binnenkort kunnen verschijnen.