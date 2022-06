The Last of Us krijgt complete remake voor de PS5 en PC

The Last of Us krijgt een volledige remake. Sony presenteerde The Last of Us Part 1 tijdens Summer Game Fest, maar fans wisten al wat er gepresenteerd werd. Sony had namelijk per ongeluk de productpagina van de remake een uur voor de presentatie online gezet.

Naughty Dog is verantwoordelijk voor de remake van de PlayStation 3-klassieker. Dit is een goed teken, want zij hebben ook het origineel gemaakt.

Bekijk de trailer hieronder:

Het wordt interessant om te zien hoe de remake aanvoelt. The Last of Us is oorspronkelijk in 2013 voor de PlayStation 3 uitgebracht, maar er is nu een stuk meer mogelijk met de PlayStation 5. “We hebben een proces opgezet waarbij we de originele gezichtsanimaties konden toepassen op de nieuwe modellen die een stuk beter zijn,” aldus Neil Druckmann van Naughty Dog.

Druckmann zegt ervoor te zorgen dat de nieuwe versie nog steeds aanvoelt als het origineel. De nieuwe technologieën moeten ervoor zorgen dat The Last of Us Part 1 beter draait, maar de essentie van de game moet hetzelfde blijven.

Niet alleen de artwork is compleet omgegooid, ook de AI is opnieuw ontworpen, de game draait nu op 60fps en de besturing is verbeterd. De remake maakt gebruik van de 3D Audio van de PlayStation 5 en de haptische feedback en adaptieve triggers van de DualSense-controller.

Volgens Sony is de remake de definitieve versie van The Last of Us. De game komt al vrij snel uit, namelijk op 2 september.

Er zijn drie versies van The Last of Us Part 1 beschikbaar. De standaardversie kost 79,99 euro. De Digital Deluxe-versie kost 89,99 euro en beschikt over een aantal extra's:

Versnelde crafting-vaardigheid

Versnelde healing-vaardigheid

Het 9mm-pistool herlaadt sneller

Grotere magazijncapaciteit voor aanvalsgeweren

Explosieve pijlen

Dither Punk-filter

Speedrun-modus

Zes wapen-skins: Black Gold 9mm Pistol, Silver Filigree 9mm Pistol, Rubber Tactical Shotgun, Sculpted Oak Shotgun, Arctic White Bow, Carbon Black Bow

Dan is er ook nog de Firefly-editie, maar die is niet beschikbaar in Nederland en België. De Firefly-editie beschikt over een unieke Steelbook-case, de eerste vier stripboeken van The Last of Us: American Dreams en de eerder genoemde extraatjes.

Laten we hopen dat de overige PlayStation-games net zoveel liefde krijgen!