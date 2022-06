PlayStation Plus-games juni 2022: dit zijn de gratis PS Plus-games deze maand

Geen PlayStation Plus? Koop of vernieuw hier: (Image credit: Sony) Heb je nog geen PS Plus of wil je vernieuwen? Je koopt codes voor drie maanden bij deze verkooppunten: Bol.com (opens in new tab) | Nedgame (opens in new tab)

Sony heeft weer drie games onthuld die deze maand gratis weggegeven worden aan PlayStation Plus-abonnees. De line-up is onthuld via de officiële PlayStation-blog.

Deze maand mogen we knokken, brawlen en beuken met de drie games die deze maand speelbaar zijn. Twee daarvan zijn op de PS4 beschikbaar, de derde op zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5.

Geen PS5? Houd onze voorraadpagina in de gaten voor updates over de PlayStation 5.

PlayStation Plus-games zijn ideaal voor als je iets wilt spelen waarvan je twijfelt of het iets voor jou is. Wellicht had je al eens een trailer gezien of hoorde je hele goede verhalen over de game. PlayStation Plus is daar dan ook zeer geschikt voor: je speelt de Playstation Plus-games gratis zolang je je PlayStation Plus-abonnement hebt.

Onthoud dat PlayStation Plus-games slechts één maand beschikbaar zijn om aan je bibliotheek toe te voegen. Vergeet dus niet om dit op tijd te doen. Vanaf dinsdag 7 juni zijn deze drie games gratis te downloaden en te spelen. Je hebt tot 4 juli om de games aan je bibliotheek toe te voegen.

De PS Plus-games van juni zijn tot en met 4 juli te downloaden.

God of War (PS4)

Deze fantastische PlayStation-exclusive speel je deze maand gratis op PS4. Je speelt als Kratos, een man die buiten de schaduw van de goden leeft. Samen met zijn zoon Atreus reist hij door de wrede Noorse wereld en vecht hij met om een erg persoonlijke quest te voltooien. Epische gevechten, een krachtig verhaal en een bijzondere wereld maakt deze game het uitproberen meer dan waard.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

De Naruto-franchise komt met een 4 tegen 4-ervaring. De gameplay is gebaseerd op teams, met 8 ninja's die tegelijkertijd strijden. Spelers vormen een team van 4 om het op te nemen tegen andere online teams. Shinobi Striker heeft een compleet andere graphics-stijl gekregen. Ga met jouw team de strijd aan en laat zien wie de beste ninja's zijn.

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4 & PS5)

Ga het gevecht aan als jouw favoriete Nickelodeon-karakters in bizarre platform-battles. Kies voor Spongebob Squarepants, een van de Teenage Mutant Ninja Turtles, Danny Phantom of een van de Rugrats en domineer in gevechten. Elke karakter heeft unieke moves en krachten, waardoor je tactisch te werk moet gaan om je tegenstanders te verslaan.