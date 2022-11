Genshin Impact lanceert kaartspel en gaat de strijd aan met Hearthstone

Groot nieuws voor fans van Genshin Impact, want ontwikkelaar Hoyoverse heeft een trailer getoond voor een gloednieuwe trading card game (TCG) binnenin het spel.

Met Genius Invokation, dat in patch 3.3 verschijnt, kunnen spelers genieten van een kaartspel. Hoewel de trailer weinig vertelt over hoe het spel echt werkt, zien we veel artwork en personages die we kennen uit Genshin Impact.

Genius Invokation TCG werd oorspronkelijk eind oktober geteased (opens in new tab) als "een luchtige, casual gameplaymodus met PvE als basis" waarbij je alle kaarten in-game kan krijgen. Hoewel PvP mogelijk is, maakte de aankondiging duidelijk dat er geen extra beloningen zijn in deze modus.

Zodra versie 3.3 uitkomt op 7 december op pc, Xbox Series X, PS5, Android en iOS, ga je gewoon naar het café The Cat's Tail in Mondstadt en praat je met uitbaatster Diona.

Genius Invokation spelen in Genshin Impact

Hoewel de trailer zelf weinig informatie over de werking van Genius Invokation vrijgeeft, hebben de livestreams van Hoyoverse dat wel gedaan.

Zowel de streams als de trailer geven aan dat dit spel veel meer zal zijn dan een kopie van bestaande titels, zoals Hearthstone en Magic: Arena. Genius Invokation kiest namelijk voor een Elemental Dice-systeem (opens in new tab), dat een zekere mate van variatie toevoegt aan het spel.

Livestreams hadden het ook over Elemental Reactions in de TCG, net zoals in de andere delen van Genshin Impact. Hoewel we nog niet veel weten over de specifieke soorten kaarten, lijkt het erop dat Genius Invokation meer dan genoeg content zal hebben om spelers te entertainen. Laten we hopen dat Hoyoverse de vooropgestelde updatedatum (7 december) haalt zodat we het spel kunnen uitproberen.