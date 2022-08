Gaat Oppo de strijd aan met de Samsung Galaxy Z Fold 4?

Samsung loopt momenteel voorop met foldables, zoals de gloednieuwe Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 die de standaard zetten voor andere fabrikanten. De opvolger zou wel eens Oppo kunnen zijn.

Volgens Pricebaba (opens in new tab) gaat Oppo het opnemen tegen Samsung, zelfs tot aan de naam: in de komende maanden krijgen we blijkbaar een tablet-stijl Oppo Find N Fold en een clamshell-stijl Oppo Find N Flip.

We hebben de Oppo Find N , die vorig jaar werd gelanceerd al eerder getest, maar die is alleen in China verkrijgbaar. Het lijkt erop dat de nieuwe Fold- en Flip-modellen in meer regio's over de hele wereld zullen worden verkocht.

OnePlus ook?

Behalve dat we nu van het bestaan van deze apparaten afweten, en ook de totaal niet gejatte naam van Samsung, weten we maar weinig. Wat we wel weten is dat de toestellen worden aangedreven door een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. de meest premium chip voor smartphones in 2022.

Oppo en OnePlus zijn vorig jaar gefuseerd, en OnePlus CEO Pete Lau heeft onlangs getwitterd (opens in new tab) over het scharniersysteem dat wordt gebruikt op de Oppo Find N. Hij heeft ook om feedback gevraagd over "de volgende generatie van opvouwbare toestellen" via de OnePlus Community forums.

Dit wijst erop dat er inderdaad meer foldables van Oppo opvouwbare toestellen op komst zijn, en wellicht ook een OnePlus-variant. Er zijn al maanden geruchten over zo'n toestel, en nu OnePlus en Oppo zo'n beetje hetzelfde bedrijf zijn, is alle technologie al aanwezig om een OnePlus Fold uit te brengen.

Analyse: timing moet goed zijn

Samsung is op dit moment ongetwijfeld op zichzelf aangewezen met zijn foldables. We hebben ook opvouwbare toestellen gezien van Oppo, Xiaomi, Huawei en Motorola, maar de beschikbaarheid van deze toestellen is beperkt, de onlangs onthulde Moto Razr 2022 is op dit moment bijvoorbeeld alleen in China te koop.

Het ziet er echter naar uit dat er nog veel meer opvouwbare toestellen in aantocht zijn, en niet alleen van Oppo. Naarmate fabrikanten hun productieprocessen verbeteren en de kosten van foldables beginnen te dalen, zouden deze toestellen over een paar jaar op veel grotere schaal verkrijgbaar moeten zijn.

Na Oppo en misschien OnePlus, verwachten we een Google Pixel Fold te zien verschijnen: er gaan lang geruchten rond dat Google bezig is met een foldable, maar het voelt alsof er eindelijk wat momentum zit achter de Pixel-serie. Misschien is de timing nu wel perfect om een nieuwe foldable te introduceren.