Motorola heeft nu al concurrent voor Samsung Galaxy Z Flip 4 gelanceerd

Minder dan een dag na de lancering van de Samsung Galaxy Z Flip 4, heeft Motorola zijn eigen vouwbare klaptelefoon al getoond. Maak kennis met de Motorola Razr 2022.

Een klaptelefoon kennen we allemaal wel. Een drietal jaar geleden onthulde Motorola de eerste vouwbare Razr die inspeelde op het nostalgische gevoel van het origineel. De compacte vormfactor was zijn grootste pluspunt, want je kreeg een volwaardige smartphone die maar half zoveel plaats nodig had in je broekzak of handtas. Samsung zag duidelijk voordelen in dit concept en lanceerde enkele maanden later zijn eerste Samsung Galaxy Z Flip.

De Razr 2022 is gelanceerd op evenement in China, naast twee premium Android-telefoons. We hopen dat de Razr 2022 binnenkort ook in andere regio's wordt gelanceerd, want het kan haast niet anders dat Motorola zijn grootste telefoon van het jaar wereldwijd wil lanceren.

Net als de Samsung heeft de Motorola een krachtige Snapdragon 8 Plus Gen 1-chipset, en een 6,7-inch scherm met een cut-out voor de camera. Motorola heeft een iets hogere refresh rate van 144Hz, terwijl de Z Flip 4 het doet met 120Hz. Dat verschil zal je in de praktijk weliswaar niet opmerken met het blote oog.

De verversingssnelheid is niet de enige manier waarop de Motorola Razr beter is: hij heeft een groter coverscherm van 2,7 inch, een hoofdcamera van 50MP en ultra-wide van 13MP. De telefoon heeft dezelfde software als de Flip, Android 12, maar heeft Motorola's eigen MyUX eroverheen.

Op dit moment weten we alleen de prijs van de Motorola Razr 2022 in China. We merken dat je Chinese prijzen bijna nooit rechtstreeks kan omzetten in euro. Doorgaans zal de adviesprijs in euro hoger liggen dan wanneer de prijs in yen omzet. We zijn daarom erg benieuwd of Motorola zijn prijs in Europa kan laten zakken onder de Galaxy Z Flip 4's richtprijs van 1.049 euro.

Motorola speelt mee met de grote jongens

De vorige twee Motorola Razr foldables voelden niet enorm stevig aan. Er werd bewust voor een erg dun ontwerp gekozen, waardoor je erg voorzichtig omging met de toestellen. Bij de eerste Razr konden we tijdens het vouwen bijvoorbeeld een opening tussen het display en de behuizing zien waar een tandenstoker tussen kon.

Bovendien waren de specificaties doorgaans relatief zwak in vergelijking met de hoge prijs. De Razr 2020 had een middenklasse chipset en slechts één camera op de achterkant. Voor een toestel van meer dan 1.000 euro verwacht je meer dan dat.

De Razr 2022 pakt die pijnpunten gelukkig aan. Hij heeft een premium chipset, meer verfijnd ontwerp, verbeterde camera's en een groter coverscherm. Dit is zonder twijfel de meest afgewerkte Razr die Motorola al heeft gemaakt.

Het succes van de Motorola Razr 2022 zal uiteindelijk afhangen van zijn prijskaartje. Wie een foldable met klaptelefoonontwerp wil, heeft namelijk alleen de keuze tussen de Galaxy Z Flip 4 en de Motorola Razr. Veel consumenten zullen zich daarom laten leiden door het prijskaartje. Aangezien Samsung meer bekendheid heeft, zal Motorola een lagere prijs nodig hebben om te kunnen concurreren.