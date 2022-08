Fitbit onthult Inspire 3, Versa 4 en Sense 2... zonder WearOS

Fitbit heeft zijn nieuwe reeks smartwatches en fitnesstrackers onthuld: de Fitbit Inspire 3 fitnesstracker, en Fitbit Versa 4 en Fitbit Sense 2 smartwatches. Je kunt alle drie de nieuwe toestellen nu pre-orderen op de Fitbit-website (opens in new tab) en je krijgt hierbij zes maanden Fitbit Premium.

Hoewel we nog geen officiële verkoopdatum hebben, zijn ze naar verluidt alle drie "in de herfst" te koop. We kunnen ons inbeelden dat ze voor eind september in de winkel belanden en de Versa 3, originele Sense en Inspire 2 vervangen.

Fitbit Inspire 3

(Image credit: Fitbit)

Als eerste hebben we de Fitbit Inspire 3: de leuke, gebruiksvriendelijke tracker die je helpt om van top tot teen gezond te blijven. Hij is ontworpen om 24/7 tracking uit te voeren van je hartslag, slaap en stress. Daarnaast kan hij de zuurstofsaturatie (SpO2) monitoren, is hij uitgerust met Fitbit's nieuwste stressmanagementtools en kan hij de menstruatiecyclus registreren. Voor de zwemmers onder ons: hij is waterbestendig tot 50 meter diep.

We zien een vernieuwd ontwerp dat meer doet denken aan de Fitbit Luxe dan de vorige modellen in de Inspire-serie. Hij kan zelfs volledig loskomen van zijn bandje zodat je hem met een clip op je kleding kan vastmaken. De Inspire 3 heeft een geschatte batterijduur tot 10 dagen, vrijwel hetzelfde als de Inspire 2.

Net als het vorige model kan je dagelijks slaap- en stressscores krijgen. Je krijgt weer een 'smart wake alarm' om je wakker te maken binnen 30 minuten wanneer je licht slaapt. Op die manier ben je minder moe als je moet opstaan. Dit klinkt echter allemaal erg bekend, omdat de Inspire 2 quasi dezelfde features had.

De Fitbit Inspire 3 wordt tot slot verkocht vanaf het najaar voor 99,95 euro.

Fitbit Versa 4 en Sense 2

(Image credit: Fitbit)

De smartwatches die een glow-up krijgen zijn de Fitbit Versa 4, de vervanger van de Fitbit Versa 3, en de Sense 2, de volgende generatie van de Fitbit Sense. Op het eerste gezicht zijn beide zeer vergelijkbaar met hun voorgangers. Ze zijn iets dunner en lichter geworden, maar het algemene design blijft behouden. De Versa 4 verwelkomt de fysieke knop van de Versa 2, die helaas werd weggelaten op de Versa 3.

Beide horloges hebben een batterijduur van zes dagen met snelladen (waarbij 12 minuten opladen een indrukwekkende batterijduur van een dag oplevert) en een 336 x 336px AMOLED-scherm met afgeronde hoeken. Ze kunnen allerlei aspecten van je gezondheid tracken, net zoals de Inspire 3. De nieuwe Tiles-lay-out zorgt er daarnaast voor dat je beter kan navigeren door de interface van de horloges.

Fitbit introduceert ook Google Wallet en Google Maps, inclusief routebeschrijvingen. Wil je naar een nieuwe koffiebar fietsen of hardlopen? Sluit je oortjes aan en Google Maps doet de rest. De horloges draaien echter nog steeds op Fitbit OS, wat vreemd is gezien de overname van Fitbit door Google. Dit zijn daarom de enige twee Google features, aangezien we geen WearOS krijgen. Toch is dit voldoende om in zekere mate te concurreren met smartwatches als de Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Beide apparaten bevatten PurePulse-technologie om de variatie van atriale fibrillatie, of AFib, te monitoren. De functie voor onregelmatige hartritmemeldingen waarschuwt je als er onregelmatigheden zijn, zodat je symptomen van een naderende beroerte kunt opmerken. De technologie hierachter, een PPG-sensor, zou tijdens een onderzoek door 455.000 deelnemers met 98% nauwkeurigheid zijn getest. Je kan je ofwel aanmelden voor regelmatige meldingen of handmatig testen uitvoeren met de ECG-app.

De Versa 4 is vooral een 'fitness'-apparaat, met 20 nieuwe fitnessprofielen. Dat brengt het totaal aantal activiteiten naar 40. Activiteiten die worden bijgehouden terwijl je Active Zone Minutes verzamelt, zijn onder meer gewichtheffen, dansen, CrossFit en HIIT.

De Sense biedt ondertussen een meer 'holistische' benadering van gezondheid, met verbeterde stressmanagementfuncties dankzij een vernieuwde reeks sensoren die de huidtemperatuur beter kunnen detecteren. Dit gebeurt in de vorm van een elektrodermale activiteitssensor (EDA) op de pols, die dag en nacht actief is. De 'Body Response'-meldingen maken je niet alleen attent op het feit dat je gestrest bent, maar moedigen je ook aan om na te denken over de reden waarom je gestrest bent.

De Fitbit Sense 2 kost 299,95 euro, terwijl de Fitbit Versa 4 229,95 euro kost. Ook deze twee smartwatches zullen in het najaar beschikbaar zijn.

(Image credit: Fitbit)

Alle drie Fitbits hebben een kleine make-over gekregen. Het afneembare ontwerp van de Inspire 3 is de grootste update, hoewel de terugkeer van de fysieke knop op de Sense 2 en Versa 4 zeer welkom is. Andere nieuwigheden zijn de aankomende AFib, een paar extra stressmanagementfuncties, nieuwe activiteitenprofielen en nieuwe sensoren op de Sense 2.

Het meest opwindende hier, voor ons, is de introductie van Google Maps op de smartwatches. Zo kan je routeaanwijzingen van Google krijgen, zelfs zonder smartphone in de buurt. De nieuwe AFib-functionaliteit zal mensen in staat stellen om waarschuwingssignalen van beroertes en andere problemen te spotten, wat zeer indrukwekkend is. De nieuwe sensor is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration en rigoureus getest, wat ons voldoende vertrouwen geeft.

Vanuit het perspectief van een dagelijkse smartwatch hebben we al het andere al eerder gezien. Dit zijn nauwelijks revolutionaire updates en het gratis Fitbit Premium abonnement dat wordt geleverd bij het voordeligste toestel, de Inspire-serie, is teruggebracht van één jaar tot slechts zes maanden

We zullen deze al deze smartwatches stevig aan de pols voelen om te bepalen of ze hun geld waard zijn in de competitieve smartwatchmarkt van vandaag.