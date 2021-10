Eerste 8K PS5-game gepresenteerd, maar je hebt er nog niet veel aan

De eerste PS5-game die 8K-resolutie en 60 frames per seconde ondersteunt is een feit. Dat klinkt interessant, ware het niet dat je deze game zelf nog niet kunt aanschouwen in 7.680 x 4.320 pixels.

De game in kwestie heet The Touryst. Het is een action-adventure puzzelgame, ontwikkeld en uitgegeven door Shin'en Multimedia. Het spel zag twee jaar geleden voor het eerst het levenslicht op de Nintendo Switch. De reviews waren destijds redelijk te noemen, maar de game krijgt nu een tweede kans op de geavanceerdere PlayStation-hardware.

Het mooie aan The Touryst is dat het niet hoeft terug te vallen op een technisch trucje om de prestaties te kunnen boosten. Er is geen supersampling, AI-upscaling en geen checkerboard rendering; gewoon echt 8K en 60 frames per seconde.

Toch zit er een addertje onder het gras, maar dat ligt niet aan de game zelf. Hoewel het spel wordt verwerkt in 8K op de PS5-hardware, zorgt de firmware van de console ervoor dat de output blijft steken op 'slechts' 4K met 60 frames per seconde. De HDMI 2.1-hardware heeft wel de functionaliteit om 8K te ondersteunen, maar Sony blokkeert deze functie vooralsnog.

Analyse: is 8K op de PS5 echt zo belangrijk?

Voor veel mensen is dit technologisch hoogstandje van The Touryst niet meer dan een geinige gimmick, maar er zijn genoeg redenen te verzinnen om deze doorbraak belangrijk te vinden.

Allereerst: met The Touryst zou je in theorie als PS5-gebruiker eindelijk kunnen zien hoeveel echte kracht er in de console zit. Het is één ding dat 8K/60 frames als mogelijkheid wordt geclaimd door Sony in optimale omstandigheden, maar het is een ander verhaal dat een daadwerkelijke game dit ook aankan.

We verwachten dat over een aantal jaar de 8K-resolutie meer mainstream gaat worden op de PS5, aangezien ontwikkelaars dan veel beter weten hoe ze hun games kunnen optimaliseren voor de console van Sony.

Zelfs als je een 4K- of HD-televisie in huis hebt, kunnen beter gerenderde games alsnog de beeldkwaliteit verbeteren. 8K zie je natuurlijk niet, maar een omlaag geschaald beeld zal er iets beter uitzien dan 'native 4K' of een die opgeschaald is door kunstmatige intelligentie.

Hopelijk updatet Sony de PS5-firmware op korte termijn, zodat we snel aan de slag kunnen gaan met 8K-gaming.