Cyberpunk 2077 verliest meer dan 75 procent van spelers op Steam

Cyberpunk 2077 is een controversieel onderwerp van gesprek geworden sinds de release op 10 december 2020. Na het bereiken van een recordaantal van 1 miljoen gelijktijdige spelers op Steam, worstelt de futuristische RPG van CD Projekt Red nu om de nog overgebleven 225.000 gebruikers te behouden. En dat vier weken nadat de game is uitgebracht.



Een daling van het spelersbestand is natuurlijk te verwachten: eerdere games als The Witcher 3 zagen een vergelijkbare daling van het aantal gebruikers, hoewel dit daar drie maanden duurde.

Dat de cijfers van PC-gamers in zulk een alarmerend tempo dalen, is een interessante graadmeter wat betreft de tevredenheid van de gamers die Cyberpunk 2077 hebben gekocht, maar ook voor de potentiële toekomst van de game zelf.

(Image credit: GitHyp)

Nou, dat was sneller dan verwacht

Het is gemakkelijk te begrijpen waarom we die dramatische daling van het aantal spelers zien als je kijkt naar de problemen die spelers ervaarden op zowel PC als consoles, zoals bugs en hardwarebeperkingen waardoor het spel voor sommigen onbespeelbaar werd en dus voor velen onbevredigend was.

Een enorme daling van het aantal spelers is typisch in de levenscyclus van een videogame en is op zichzelf dus niets nieuws, maar de snelheid waarmee we zien dat gamers het spel verlaten is veelzeggend. Met de recente voorbeelden van games als Marvel's Avengers en Anthem die moeite hebben om een spelersbestand te behouden, zouden ontwikkelaars beter op zoek moeten gaan naar geoptimaliseerde games met herspeelbare inhoud.

De zojuist genoemde games zijn misschien niet direct vergelijkbaar met Cyberpunk 2077, aangezien dat een open-wereldgame voor één speler is, toch zijn consistente spelersaantallen belangrijk voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de levensduur, zoals DLC en uitbreidingen. De ontwikkelaar werkt momenteel aan een groot aantal patches en bugfixes en heeft al terugbetalingen beloofd voor ontevreden PS4- en Xbox One-spelers nadat CD Projekt had toegegeven niet genoeg tijd te hebben besteed aan de versie voor de vorige generatie consoles.

De verminderde reputatie van CD Projekt Red kan een factor zijn in de achteruitgang van het aantal spelers. Om de game op een hoger niveau brengen, moet de ontwikkelaar het vertrouwen proberen terug te winnen dat eerder de jarenlange hype rond Cyberpunk 2077 had aangewakkerd voorafgaand aan de release.

We hopen dat de plooien de komende weken worden gladgestreken, zodat CD Projekt Red de situatie kan redden en een game kan leveren waarvan spelers op zowel PC als consoles van kunnen genieten. Voorlopig blijven we proberen de T-poses van de NPC's in clubs en de glitchende (en daardoor weinig verhullende) broek van V te negeren.

Via Wccftech