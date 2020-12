Cyberpunk 2077 is snelst verkopende PC-game in de geschiedenis

CD Projekt Red's Cyberpunk 2077 is de best verkochte PC-game bij launch aller tijden. Naar schatting zijn er zo'n 4,72 miljoen pre-orders geplaatst voor op PC, voordat de game op 10 december uitkwam. Dat getal zal alleen maar verder toenemen als ook de rest van de aangekochte exemplaren wordt meegerekend. CD Project Red heeft de pre-order cijfers donderdag op Twitter bekendgemaakt.

Deze prestatie komt slechts enkele dagen nadat Activision aankondigde dat World of Warcraft: Shadowlands, de achtste uitbreiding van de populaire MMO, de kroon had veroverd van de snelst verkochte PC-game met 3,7 miljoen verkochte exemplaren en pre-orders op de lanceringsdatum.

CDPR onthult dat het in totaal 8 miljoen pre-orders heeft verkocht, waarvan 59 procent op PC via distributiekanalen zoals Steam. Bovendien gaf CDPR ook aan dat het een paar weken geleden de omzetdrempel van 50 miljoen dollar (41 miljoen euro) op Steam had bereikt.

(Image credit: CD Project Red)

Cyberpunk 2077 is er eindelijk, na jaren van hype

De lancering van Cyberpunk 2077 is duidelijk een van de meest succesvolle in de geschiedenis van gaming, althans financieel gezien. Met 59,99 euro per exemplaar heeft Cyberpunk 2077 al meer dan 200 miljoen dollar (165 miljoen euro) verdiend voor de PC-verkoop alleen al.

Het budget van de ontwikkelaar wordt geschat op 314 miljoen dollar (259 miljoen euro). Het is zeer waarschijnlijk dat CDPR zijn kosten al heeft terugverdiend bij de launch, hoewel er nog geen specifieke cijfers zijn vrijgegeven.

Cyberpunk 2077, voor het eerst aangekondigd in 2012, heeft lang op zich laten wachten. Nu het eindelijk hier is, is het de vraag of het de jarenlange hype heeft kunnen waarmaken.

De langverwachte release is enigszins ontsierd door bugs en klachten over slechte prestaties op PS4- en Xbox One-versies. Ook zijn er al langer klachten over transfobie in het spel en door CDPR zelf, maar dat leek geen deuk in de verkoopcijfers van de game op te leveren.