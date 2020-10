Cyberpunk 2077 is vertraagd, maar speciale OnePlus 8T-editie lijkt dat niet door te hebben

Het is niet zo'n goed jaar voor speciale smartphone-edities. De Nokia 8.3 5G lanceerde begin 2020 om te verschijnen naast de nieuwe James Bond-film No Time To Die. Deze film werd echter uitgesteld (en is nog steeds niet verschenen). De OnePlus 8T met Cyberpunk 2077-thema lijkt nog altijd op korte termijn uit te komen, terwijl de game recentelijk is vertraagd.

Op de Chinese sociale mediasite Weibo stelt OnePlus dat de 8T Cyberpunk 2077-editie op 2 november wordt onthuld. We wisten al dat het toestel waarschijnlijk vanaf 4 november beschikbaar zou zijn voor pre-orders, maar niet dat de telefoon ook zijn eigen event zou krijgen.

Het is niet duidelijk of het gaat om een wereldwijde lancering of enkel voor China. De communicatiemethode lijkt naar dat laatste te wijzen. Als je enthousiast bent over deze toestelvariant, kun je altijd nog kiezen voor een standaard OnePlus 8T met een themahoesje en een bijpassende wallpaper, om enigszins hetzelfde gevoel te krijgen.

Mogelijk moet iemand OnePlus inlichten dat Cyberpunk 2077 opnieuw is uitgesteld. De game zou eigenlijk in april verschijnen, maar werd meerdere keren vertraagd, naar september en november. Nu verschijnt de game (hopelijk) midden december.

Het lijkt er dus op dat de OnePlus 8T Cyberpunk 2077-editie al snel verschijnt, terwijl we op de game nog even moeten wachten.

Wat is een Cyberpunk-telefoon?

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 (Image credit: One Plus)

We hebben nog vrij weinig specifieke details gehoord over in hoeverre de Cyberpunk 2077-versie verschilt met de standaard OnePlus 8T, behalve het design. Een aantal cryptische afbeeldingen tonen dat de CyberPunk 2077-versie een zwart ontwerp heeft met gele highlights, in de stijl van het promotiemateriaal van de game.

We hebben niets specifieks gehoord over de specificaties of camera's. We verwachten op basis van voorgaande smartphone-adaptaties dat het gaat om een soortgelijk toestel, maar met een ander ontwerp en misschien een speciaal gamethema als achtergrond.

Zou OnePlus echter een heel evenement opzetten om een 'dezelfde' telefoon te onthullen? Wellicht zijn er dus toch wat (kleine) verschillen hier en daar.