'Xbox Series X-clips delen op Twitter niet meer mogelijk na update'

In een van de vreemdste updates tot nu toe lijkt het erop dat de Xbox Series X een nuttige feature gaat verwijderen. De mogelijkheid om rechtstreeks clips van je console naar sociale media te delen gaat mogelijk weg, zo blijkt uit de nieuwste versie van een Xbox Insider-preview. Deelnemende gebruikers hebben opgemerkt dat de optie om clips te delen op Twitter daar niet langer bestaat.

Zoals gemeld door Windows Central, kunnen degenen die zijn ingeschreven voor het Xbox Insider-programma zien dat de optie volledig is verwijderd uit Xbox Game DVR. Xbox Series S/X-gebruikers moeten in plaats daarvan eerst de clips naar hun smartphone verplaatsen als ze deze willen uploaden op sociale media. Dat voegt een extra stap toe aan het hele proces.

Het is makkelijk om te denken dat dit een fout is. Microsoft zou immers niet zomaar zo’n handige functie verwijderen, maar dit lijkt toch het geval te zijn. De opties voor clips delen via een smartphone tonen nu pictogrammen voor Twitter, Instagram en andere sociale media. Dat geeft aan dat de verandering opzettelijk was.

In de nieuwste Xbox Insider-build kun je nog steeds gameplayclips delen met je activiteitenfeed, via berichten naar je vrienden sturen of uploaden naar OneDrive. Al zijn deze opties lang niet zo nuttig als direct de clip delen op Twitter, met name als je heel actief bent op de website.

Analyse: waarom zou Microsoft dit doen?

We kunnen niet echt een goede reden bedenken waarom Microsoft de deelfunctie weg zou halen. Het is een handige manier om snel je beste momenten online te uploaden. Zowel de Nintendo Switch als de PS5 maken er nog steeds gebruik van.

De functie verdwijnt natuurlijk niet helemaal, maar het wordt moeilijker gemaakt met wat onnodige extra stappen. Voor veel spelers zal dit behoorlijk omslachtig lijken.

Windows Central speculeert dat Microsoft de functie weghaalt omdat het simpelweg niet veel wordt gebruikt. We zijn er echter niet van overtuigd dat een grotere hoeveelheid spelers zin heeft om eerst de clips op hun telefoon te zetten alvorens ze deze op Twitter kunnen delen.

Als we het optimistisch bekijken, is het ook mogelijk dat Microsoft de functie tijdelijk heeft verwijderd om zich voor te bereiden op een verbeterde implementatie ervan ergens in de toekomst. Mogelijk komt er een volledige revisie van Xbox Game DVR aan. Dit is namelijk een handige functie, maar de interface werkt niet geweldig.

Uiteindelijk hopen we dat de functie snel terugkeert. Fanatieke clipdelers hebben geen behoefte aan extra stappen om hun beste video’s te plaatsen.