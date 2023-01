Belsimpel start met trade-in programma voor oude smartphones

Belsimpel is een van de bekende namen in de smartphoneverkoop in Nederland en breidt nu hun aanbod uit. Klanten kunnen nu hun oude smartphone inruilen (opens in new tab) en dat bedrag daarna uitbetaald krijgen op hun bankrekening. In tegenstelling tot andere retailers, dwingt Belsimpel je dus niet om je inruilwaarde in hun eigen webshop te spenderen.

Met de trade-in tool kunnen Belsimpel-klanten op een gemakkelijke en duurzame manier afscheid te nemen van hun oude telefoons. Hiermee wil het de hoeveelheid elektronisch afval helpen verminderen en de bespaarde CO2 kan oplopen tot 47kg per ingeleverde telefoon!

Om je een idee te geven van de inruilwaarde van enkele smartphones, hebben we hieronder een korte prijslijst samengesteld. We gaven hier telkens aan dat onze smartphone er "gebruikt" uitzag, dat hij nog aan gaat, dat zowel de knoppen als het touchscreen nog werken en dat al onze accounts verwijderd zijn.

iPhone 11 (64GB): 168 euro

iPhone 12 (64GB): 269 euro

Samsung Galaxy S10 Plus (128GB): 124 euro

Huawei P30 Lite (128GB): 50 euro

OnePlus 8T (128GB): 64 euro

Oppo Find X3 Pro (256GB): 163 euro

Motorola moto g8 plus: 16 euro

Wil je tot slot je oude telefoon inruilen en meteen een nieuwe kopen bij Belsimpel? Dan heb je met de trade-in tool de kans extra kortingen op nieuwe telefoons te krijgen. Dit moet klanten aanmoedigen om hun oude telefoon geen stof te laten verzamelen in een kastje. Om de trade-in optie nog meer te stimuleren, belooft Belsimpel samen met haar partners verschillende acties op te zetten. Wat die acties zijn of wanneer de eerste actie plaatsvindt, is nog niet bekend.