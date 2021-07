Asus ZenBook 13 vs Asus Zenbook Flip 13: 2-in-1-laptop of clamshell?

De Asus ZenBook-line-up heeft een groot aanbod aan professionele laptops, maar ook interessante instapmodellen, waaronder de ZenBook 13 en de ZenBook Flip 13. De ene kost je 799 euro, de andere 829 euro. Amper een verschil dus.

Instapmodel of niet; met de ZenBook 13-serie krijg je toegang tot heel wat elementen die de high-end ZenBooks zo overtuigend maken. Denk daarbij aan een lange batterijduur, een compacte behuizing van slechts 13,9 millimeter dikte, en in het geval van de Flip 13 het 360-graden ErgoLift-scharnier.

Is de Flip 13 dan niet dikker met zijn extra scharnier? Nee, zo blijkt. Beide laptops hebben exact dezelfde hoogte van 13,9 millimeter en ook de lengte is met 30,5 centimeter hetzelfde. Het is pas als we naar de breedte gaan kijken dat we een verschil opmerken. Daar zorgt het scharnier er immers voor dat er 0,8 centimeter extra bijkomt. Geen immens verschil, maar het verklaart in elk geval de iets hogere prijs van de Flip 13.

Draagbaar én vouwbaar

Het verschil tussen beide laptops is slechts 0,8 centimeter. (Image credit: Sven Van Herck)

De 2-in-1-functionaliteit van de Flip 13 zal voor velen een punt van overtuiging zijn. Je kan de laptop zo immers snel omvormen tot een tablet en deze doorgeven aan collega’s. Of je kiest voor de tentstand, die enorm geschikt is als je een apart toetsenbord en muis gebruikt.

Wij namen de ZenBook 13 UX363JA mee op vakantie en vonden de volledige 360-graden een praktische toepassing. Het scharnier beweegt vlot terwijl het scherm stevig in positie blijft. We twijfelen er niet aan dat het de beloofde 20.000 vouwbewegingen kan halen. Dit is toch wel een duidelijk voordeel dat enkel een 2-in-1-laptop kan bieden.

Beide laptops passen dan weer in een compacte schoudertas dankzij hun gewicht van respectievelijk 1,14 en 1,3 kilogram. Je je haalt ze even vlot weer boven. 160 gram is dan ook geen groot verschil en is vergelijkbaar met het gewicht van een compacte smartphone.

Ondanks het dunne formaat heeft Asus weinig opgegeven op het vlak van inputs en outputs. Links vinden we maar liefst twee Thunderbolt 3-poorten, wat voldoende is voor de lader, een extern dock, of zoals in ons geval een extern (draagbaar) display. HDMI is ook voorzien en aan de rechterkant vinden we nog een klassieke USB-A-aansluiting.

Voor onze workflow was dit meer dan voldoende, vooral omdat we vertrouwden op een bluetooth-muis en draadloze oortjes. Een koptelefoonaansluiting ontbreekt immers, wat voor veel gebruikers toch een gemis zal zijn. Asus levert een dongle in de doos, maar daarvoor een Thunderbolt 3-aansluiting moeten opgeven is veel gevraagd.

De aan/uit-knop is een van de weinige merkbare verschillen tussen de twee laptops. Deze is bij de Flip 13 immers naar de zijkant verplaatst om ruimte te maken voor het scharnier. Dat maakt de knop nogal moeilijk in te drukken en het is altijd gokken of je de laptop nu aan hebt gezet of niet. Vervelend, maar geen deal-breaker. De aan/uit-knop van de ZenBook 13 vind je in de rechterbovenhoek van het toetsenbord.

ZenBook 13-reeks heeft een vertrouwd ontwerp

(Image credit: ASUS)

Het ontwerp van beide apparaten bestaat uit geborsteld aluminium, zoals we bij de rest van de ZenBook-reeks ook zien. Opvallend is dat de Flip 13 twee rijen ventilatieroosters heeft aan de onderkant, terwijl de ZenBook slechts één breder exemplaar heeft. Dit is natuurlijk gedaan om ervoor te zorgen dat er ook in tabletmodus voldoende luchtdoorstroom is. In de traditionele positie worden beide laptops lichtelijk opgetild van je bureau om zo een goede luchtdoorstroom te garanderen. Als gevolg heb je bij dagelijkse taken dan ook geen last van overdreven warmte of lawaai van de ventilatoren.

Het chiclet-toetsenbord met 1,4 mm key-travel en achtergrondverlichting typt naar onze mening geweldig. Asus verspilt hiervoor geen ruimte door te kiezen voor het edge-to-edge-ontwerp dat we in andere modellen eerder al zagen. Het touchpad is voldoende groot en van een formaat dat we graag in alle laptops zouden zien. Een geïntegreerd numpad is helaas niet aanwezig, maar je kan natuurlijk niet alle high-end features verwachten.

Niet alle Asus-laptops komen tegenwoordig met een ingebouwde webcam, maar in dit geval is er wel een HD-exemplaar aanwezig. De ingebouwde microfoon is voldoende voor gesprekken op Teams of Zoom, maar een aparte headset is natuurlijk nooit een slecht idee. Voor de luidsprekers hoef je het alvast niet te doen, want deze premium exemplaren van Harman Kardon doen prima hun werk en stellen niet teleur. Bij de Flip 13 zijn deze voor op de onderkant van de laptop te vinden op de schuine rand, terwijl de ZenBook 13 ze aan de zijkant heeft. Opnieuw een keuze van Asus die rekening houdt met de verschillende posities van de 2-in-1.

(Image credit: Sven Van Herck)

Display

Het grootste verschil tussen beide laptops vinden we op het vlak van het display. De schermen hebben een resolutie van 1.920 × 1.080 pixels, maar de clamshell is uitgerust met een 100% DCI-P3 color gamut OLED-display in plaats van het 100% sRGB IPS-display van de Flip 13. Dit geeft het standaardmodel natuurlijk een groot voordeel in visuele kwaliteit. De screen-to-body-ratio is respectievelijk 88 en 80 procent, opnieuw door de extra ruimte die het scharnier nodig heeft bij de Flip 13. De maximale helderheid van beide schermen is 450 nits, wat helpt bij het werken in goed verlichte omgevingen.

Beeldkwaliteit is natuurlijk belangrijk, maar de aanwezigheid van een touchscreen zorgt bij de Flip 13 toch weer voor een belangrijk voordeel ten opzichte van zijn minder flexibele broertje. De tabletmodus is super handig in gebruik en we merkten dat we ook in de standaard houding al eens sneller het touchscreen opzochten dan met de muis te bewegen. Ondersteuning van de Asus Pen is een handige extra, al mag je daar ook niet teveel van verwachten. Het gaat niet om een ervaring die gelijk is aan die van een iPad met Apple Pencil.

Prestaties

(Image credit: ASUS)

Op het vlak van prestaties zijn beide laptops vergelijkbaar. Ze zijn voorzien van een 10e generatie Intel Core i5-1035G4. Beide hebben 8GB LPDDR4X geheugen en een 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD aan boord. De i5 betekent dat je enigszins beperkt bent in prestaties, en programma’s zoals Photoshop of Premiere Pro een uitdaging kunnen zijn. Daarbuiten konden we echter zonder problemen tientallen tabbladen openen in Chrome en gelijktijdig programma’s zoals Word en Excel openen. Foto’s bewerken in Lightroom was ook mogelijk.

Op het vlak van benchmarks haalde de Flip 13 een 1.033 single-core en 2.516 multi-core score in Cinebench. De ZenBook 13 behaalde vergelijkbare scores van 1.093 en 2.715.

Batterijduur

(Image credit: ASUS)

Een belangrijk aspect om uit te lichten is de batterijduur van de ZenBook Flip 13, want deze is zeker indrukwekkend. Asus adverteert 16 uur onder optimale omstandigheden, maar dat is natuurlijk moeilijk haalbaar. Toch komt de laptop aardig dicht in de buurt. Persoonlijk kiezen wij meestal voor de maximale schermhelderheid en zo haalden we toch 5 á 6 uur batterijduur tijdens onze werkdag.

De ZenBook 13 verbruikt op zijn beurt iets meer energie door zijn OLED-display en Asus adverteert in dat geval 13 uur batterijduur. 5 uur batterijduur blijft echter mogelijk bij gemiddeld gebruik. Dat is meer dan prima, zeker als je weet dat je in 49 minuten zo'n zestig procent kan bijladen en beide laptops ook USB-C Easy Charge ondersteunen, waardoor je welke lader dan ook kan gebruiken om bij te laden.