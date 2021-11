Apple werkt misschien nog altijd aan AirPower... en meer!

Het is helemaal niet erg als je de AirPower bent vergeten. Het was een draadloze oplaadmat die Apple aankondigde bij de releases van de iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X, de eerste Apple smartphones die draadloos opladen ondersteunden.

Deze gadget moest drie apparaten tegelijk kunnen opladen, maar is nooit op de markt gekomen. De geruchten gaan, dat hij misschien weer in de maak is.

In zijn laatste Power On-nieuwsbrief voor Bloomberg beweerde Mark Gurman (een journalist met een goede staat van dienst voor Apple-lekken) dat Apple nog steeds werk aan een oplader voor meerdere apparaten.

We weten niet wanneer deze gadget zou worden gelanceerd of dat het nog steeds AirPower gaat heten, maar Gurman beweert dat Apple vastbesloten is deze oplader uiteindelijk uit te brengen.

En dat is niet alles! Gurman voegt eraan toe dat Apple "werkt aan draadloze oplaadapparaten voor korte en lange afstanden. Het stelt zich een toekomst voor waarin alle belangrijke apparaten van Apple elkaar kunnen opladen. Stel je een iPad voor die een iPhone oplaadt, of je iPhone die AirPods of een Apple Watch oplaadt."

Het klinkt dan ook alsof een oplaadmat voor meerdere apparaten nog maar het begin is. En: met opladen over lange afstanden heb je misschien helemaal geen mat nodig (of in ieder geval geen mat waar de apparaten fysiek opgelegd moeten worden).

Wat betreft Apple-apparaten die elkaar kunnen opladen: dat kennen we natuurlijk al uit Android-land, de Samsung Galaxy S21 kan bijvoorbeeld al omgekeerd draadloos opladen. Je kunt daar een smartwatch of oordopjes op de achterkant leggen en de Galaxy S21 gebruiken als een oplaadmat.

Aangezien deze technologie al bestaat, zou dat wel eens de eerste van te toegepaste oplaadinitiatieven kunnen zijn. Misschien zelfs al in de iPhone 14.

Natuurlijk nemen we dit alles voorlopig met een korreltje zout, maar met eerdere geruchten over een poortloze iPhone lijkt het toch aannemelijk dat Apple vastbesloten is om zijn aanbod voor draadloos opladen uit te breiden. We kunnen de beweringen dus wel voorzichtig geloven.

Analyse: wat ging er mis met AirPower?

Simpel gezegd, AirPower voldeed niet aan de normen van Apple. Of specifieker: de mat werd te heet, vanwege de aanwezigheid van 20 oplaadspoelen in een kleine vormfactor.

Apple kon blijkbaar geen manier vinden om met de hitte om te gaan en besloot AirPower niet te introduceren.

Vanaf dat moment werd er gefluisterd dat AirPower nog steeds in de maak is, maar de meeste lekken suggereerden nog steeds dat het project dood was. Als Apple dus echt weer aan zoiets werkt, is dat groot nieuws, al zijn we benieuwd of het warmtebeheerprobleem is opgelost.

Lees onze review over de Apple Airpods 3

Via 9to5Mac